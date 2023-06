Pourquoi risque-t-on une pénurie de Ricard chez Leclerc ?

C’est la boisson star des apéros de l’été, mais la voilà qui disparaît petit à petit des rayons de certains supermarchés. Invité ce matin d’Apolline de Malherbe sur BFMTV, Michel-Edouard Leclerc a lancé une bombe au goût anisé. « Y aura-t-il du Ricard cet été ? », demande la journaliste avec gravité. « Je n’en suis pas sûr, répond le patron du leader de la grande distribution française. Ricard a décidé de ne livrer qu’à ceux qui ne cassent pas le marché. Pour le moment, on négocie avec Ricard à travers toute l’Europe pour que les Français puissent avoir leurs petites bouteilles. » Et d’accuser : « Ricard fait tout pour faire pression sur nos acheteurs et faire dire que, déjà, il n’y aura pas de Ricard pour la fête des pères. On va nous dire qu’il ne va pas y avoir de Ricard pour l’été si Leclerc ne cède pas. » « Nous, à n’importe quel prix, on ne prend pas du Ricard », s’agace Michel-Edouard Leclerc.

Comment expliquer cet imbroglio ? Au cœur de ces bisbilles entre Pernod Ricard et les centres Leclerc se trouvent les négociations qui surviennent chaque année entre la grande distribution et ses fournisseurs. Ces négociations portent sur le prix des produits revendus, revu chaque année au regard notamment de l’inflation. Elles se concluent le 31 mars, sauf que celles entamées entre Pernord Ricard et le leader de la grande distribution française semblent avoir été pour le moins tendues, au point qu’aucun accord n’a été trouvé à la date prévue.

Une « situation assez inédite »

Selon une source interne qui s’étonne de ce point de blocage face à une hausse jugée comme raisonnable, cette friction est propre aux centres Leclerc, Pernod Ricard ayant trouvé des accords avec les autres acteurs de la grande distribution. Une friction qui serait liée, toujours selon cette source, à un quiproquo. « Il y a eu une confusion suite à l’annonce de nos résultats début septembre durant laquelle nous avons annoncé notre intention de faire passer au niveau mondial une hausse de 10 %. Ce n’est certainement pas ce que nous avons demandé dans un marché français qui ralentit, dans lequel les Français boivent moins et mieux. »

En conséquence, depuis cette date, et tant qu’un accord n’a pas été trouvé, Pernod Ricard ne livre plus ses produits dans les hypermarchés Leclerc, et Leclerc ne les vend donc plus. Et parmi ses produits ne se trouve pas simplement le Ricard, mais aussi d’autres marques de spiritueux, comme le Malibu ou le Scotch. « Cela arrive que les négociations commerciales prennent plus de temps, rassure Emmanuel Vouin, porte-parole de Pernod Ricard. La situation est assez inédite, mais nous sommes totalement confiants. Nous gardons la porte ouverte et nous sommes optimistes sur la suite. » Contacté, le groupe Leclerc n’a pas souhaité s’exprimer sur ce dossier.