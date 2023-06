Ce coup-ci, c’est le méga jackpot. Au premier jour du salon aéronautique du Bourget, Airbus annonce tout bonnement le « plus gros contrat d’achat unique de l’histoire de l’aviation commerciale ». Il s’agit de la commande ferme passée par la compagnie indienne IndiGo de 500 appareils de la famille A320. Elle représente selon les calculs de l'AFP, la somme astronomique de 55 milliards de dollars au prix catalogue.

IndiGo, dont le siège est à New Delhi, est la plus grande compagnie indienne et celle à la croissance la plus rapide au monde. Elle opère déjà 264 A320neo et a commandé en tout 830 appareils de cette famille au constructeur européen, en l’utilisant comme un fer de lance de la « démocratisation de transport aérien » dans la péninsule au cours de la dernière décennie.

L'A320, ce héros

« Cette commande historique marque un nouveau chapitre dans la relation entre Airbus et IndiGo qui démocratise le transport aérien abordable pour des millions de personnes sur le marché de l’aviation à la croissance la plus rapide au monde. Il s’agit également d’une approbation retentissante des meilleures conditions économiques d’exploitation de la famille A320 qui ont alimenté la croissance d’IndiGo pendant près de deux décennies », a indiqué à propos de cette signature historique Christian Scherer, le directeur commercial d’Airbus.

« Chez IndiGo, nous sommes fiers d’être la compagnie aérienne préférée de l’Inde pour la connectivité dans et avec l’Inde ; et ce faisant, être l’une des principales compagnies aériennes au monde. Cette commande réaffirme fortement la confiance d’IndiGo dans la croissance de l’Inde, dans la famille A320 et dans notre partenariat stratégique avec Airbus », a déclaré de son côté Pieter Elbers, PDG d’IndiGo.

L'A320 et l’A320neo – sa version moins gourmande en carburant, équipée « d’ailerons de requin » – regroupent 8.700 commandes de 130 compagnies différentes.