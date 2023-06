Cinq offres de reprise ont été déposées pour le groupe de prêt-à-porter Kaporal, marque française de vêtements spécialisée dans le jean, et seront examinées le 22 juin par le tribunal de commerce de Marseille, a-t-on appris de sources concordantes. Ces offres peuvent encore être « améliorées » jusqu’à 48 heures avant l’examen, a souligné vendredi un représentant de l’actuelle direction, sans autre commentaire.

L’enseigne, dont le siège social se situe à Marseille et qui emploie quelque 530 personnes et compte 113 boutiques en France, avait demandé en mars son placement en redressement judiciaire pour faire face à « des difficultés économiques sans précédent », l’empêchant « d’assumer seule le paiement de ses dettes ».

Près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires

« Depuis de nombreuses années, la société a fait face à des éléments extérieurs imprévisibles et imparables », avait expliqué le groupe, citant les conséquences des manifestations des « gilets jaunes », de la pandémie de Covid-19, des « grèves successives » et du « choc inflationniste » notamment dû à la guerre en Ukraine.

Créée en 2004 par une famille marseillaise déjà spécialisée dans le jean, Kaporal a réalisé 99 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. Le tribunal de commerce de Marseille avait ouvert une procédure de redressement, donnant jusqu’au 22 mai à d’éventuels repreneurs pour déposer leurs offres. Cinq offres initiales ont été déposées, dont deux émanant d’ancien ou actuels responsables de Kaporal.

Le créateur de Kaporal en lice

Le créateur de Kaporal, Laurent Emsellem, qui a dirigé l’entreprise jusqu’en 2013, a proposé avec un associé de reprendre 281 salariés permanents et 70 % des magasins. Deux cadres de Kaporal, Thierry Bongiovanni et Nicolas Ciccione, ont fait une offre avec reprise de 393 salariés permanents et fermeture d’au moins 7 magasins.

Deux autres offres proviennent d’entreprises du secteur. La société « Golden blue », elle aussi marseillaise et qui exploite la marque Le temps des cerises, a proposé de conserver 113 emplois permanents et 18 boutiques. La société Guerrida, spécialisée dans les friperies, a déposé une offre avec la reprise de 348 salariés.

Enfin, Noz, chaîne de magasins spécialisée dans le déstockage, a proposé de reprendre uniquement le stock, pour 9,4 millions. Le secteur du prêt-à-porter en France est secoué depuis plusieurs mois par une violente crise, qui s’est notamment traduite par la liquidation de Camaïeu en septembre 2022 et les placements en redressement judiciaire de Go Sport, Gap France et Kookaï en début d’année 2023. Le 20 février, c’est le chausseur San Marina qui a été placé en liquidation judiciaire, entraînant 650 salariés dans sa chute.