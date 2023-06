Bientôt vous ne serez plus les uniques propriétaires de votre logement. L’Etat en sera le copropriétaire, à en croire les messages qui circulent sur les réseaux sociaux ces derniers jours. « Pour effacer la dette de la France, l’organisme France Stratégie propose que l’Etat devienne copropriétaire de tous les terrains construit en France », écrit un internaute.

1-🔴🇫🇷 Pour effacer la dette de la France, l’organisme France Stratégie propose que l’Etat devienne copropriétaire de tous les terrains construit en France



Dans une note publiée ce mercredi, ...(à suivre)

Via:https://t.co/VG3w5Rfgdw — La France Libre (@ivarsigurdson) May 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Pour preuve, un article de BFMTV publié en 2017 et intitulé : « Et si l’Etat devenait copropriétaire de tous les terrains construits en France ? » Il y est expliqué : « Dans une note publiée ce mercredi, l’organisme de réflexion France Stratégie fait une proposition explosive : pour que l’État puisse réduire sa dette, il devrait devenir copropriétaire de la totalité des terrains construits en France. Les propriétaires devraient alors lui reverser une partie des loyers qu’ils touchent. » Qu’en est-il vraiment ? 20 Minutes fait le point. Spoiler : non, le gouvernement d’Élisabeth Borne n’a pas encore opté pour la version communiste de la propriété.

FAKE OFF

Cette rumeur circule périodiquement sur les réseaux sociaux depuis la publication de cet article de BFMTV en octobre 2017. A cette époque, France Stratégie, organisme au service du Premier ministre afin de déterminer les grandes orientations et objectifs pour la France, rédige une note qui développe plusieurs pistes afin d’assurer la résorption des dettes publiques en zone euro. Les différentes propositions ne concernent pas uniquement la France, mais bien tous les pays de la zone euro.

La première piste consiste à ce que les Etats de la zone euro s’engagent à soutenir un pays si celui-ci procède aux efforts nécessaires pour assainir sa situation budgétaire. La deuxième piste propose un rachat de la dette par la Banque centrale européenne. Et enfin la troisième évoque l’instauration d’un « impôt exceptionnel sur le capital immobilier résidentiel », et propose d’alourdir la fiscalité en créant une nouvelle taxe sur l’immobilier résidentiel. C’est à cette proposition que les internautes font référence.

Une piste de réflexion critiquée par le gouvernement lui-même

Il est donc bien écrit dans la note de France Stratégie que « l’État décrète qu’il devient copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels, à hauteur d’une fraction fixée de leur valeur, et que ce nouveau droit de propriété est désormais incessible ». Il y était même précisé que dans le cas où le propriétaire fait le choix de ne pas payer cette somme, « la part du terrain possédée par l’État augmenterait chaque année ». Mais il ne s’agissait là que d’une piste de réflexion émise par l’organisme dans le but de rendre la dette plus soutenable.

Les auteurs avaient d’ailleurs pressenti que cette proposition allait être vivement critiquée. Ils ont immédiatement précisé dans le document que « les opinions exprimées engagent leurs auteurs et n’ont pas vocation à refléter la position du gouvernement ». Ils se sont défendus, notamment en expliquant : « En outre, parce qu’il toucherait davantage les ménages les plus fortunés, qui ont en moyenne une forte proportion à épargner leur revenu, l’impact à court terme de ce transfert sur la consommation serait faible. »

Au-delà des Français souhaitant acheter ou étant déjà propriétaires de terrains construits, le gouvernement, lui-même, a critiqué cette piste visant à alourdir la fiscalité des propriétaires. Dès la publication en 2017, l’entourage du Premier ministre de l’époque, Edouard Philippe, expliquait : « France Stratégie a pris l’habitude de publier des idées irréalistes sans aucune impulsion politique. »

La propriété est protégée par la Constitution

Si cette fausse information circule à nouveau en 2023, c’est en raison d’une série de mesures sur le logement, et annoncée le 5 juin dernier. Mais aujourd’hui encore, il n’est pas question que l’Etat devienne copropriétaire de tous les terrains construits. Les points évoqués sont articulés autour de deux axes : permettre l’accès à un logement pour tous les Français, et débloquer la création de nouveaux logements, dans le respect de l’impératif de transition écologique. Au programme : garantir l’accès aux prêts immobiliers, notamment en assouplissant certaines règles et en prolongeant et transformant le prêt à taux zéro, accélérer l’action pour la rénovation thermique des logements en simplifiant MaPrimeRénov…

Et contrairement aux affirmations des internautes, aucun projet de loi permettant à l’Etat de devenir copropriétaire ne doit être examiné au Sénat prochainement. Puisque dans tous les cas, la propriété est protégée par la Constitution. L’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, rattachée à la Constitution, dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».