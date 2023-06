Le « Je ne sais pas ce que va devenir mon argent » fait partie de la litanie d’excuses pour ne pas donner aux associations, au côté des indétrônables « Je n’ai pas de pièces sur moi » et « J’ai un rendez-vous urgent, je n’ai pas le temps de m’arrêter ». Selon une étude de 2009*, il s’agit même de la raison la plus fréquemment évoquée (87 %). Pour en finir avec cette justification et aider les quêtes de dons, plus que jamais nécessaires en période d’inflation, 20 Minutes s’est renseigné sur ce que devient un euro récolté par la Croix-Rouge française. Et ça tombe bien, cette dernière organise ses journées de collecte nationale en ce moment, jusqu’au 11 juin. Allez, c’est parti pour l’aventure d’un euro.

On ne va vous vendre un long parcours plein de rebondissements et de kilomètres. Au contraire même, notre euro ne va pas voir beaucoup de pays. « L’argent reste et sera redistribué dans la collectivité où il a été récolté », indique Rémy Becuwe, président de la Croix-Rouge du Nord, sachant que l'association est présente sur l'ensemble du territoire. Pour prendre l’exemple de sa collectivité, un euro donné à Dunkerque « sera réinvesti à Dunkerque. Il ne quitte pas le territoire, afin que chaque donneur puisse voir des actions concrètes chez lui ».

80 % en « actions sociales pures »

Ce circuit court du don permet également de répondre aux attentes spécifiques de chaque commune. « Selon la zone, un euro sera davantage distribué dans les maraudes ou dans l’aide alimentaire, par exemple. » A Lille, la Croix-Rouge souhaite relancer les maraudes, donc beaucoup de l’argent récolté (40.000 euros en 2022 à l’échelle de la région Nord, selon Rémy Becuwe) sera investi là-dedans.

Une chose est sûre, quelle que soit la commune, « l’argent servira à des choses concrètes ». Comme on l’a vu, il est difficile de déterminer un pourcentage précis vu que chaque territoire distribue l’argent là où il est nécessaire. Néanmoins, Rémy Becuwe estime qu’en moyenne, « sur un euro, 80 centimes serviront à des actions sociales pures, comme les maraudes, l’aide alimentaire, les cours de français pour les étrangers, et 20 centimes pour le matériel des secouristes, qui coûte extrêmement cher ».

En parler directement

Vous l’aurez compris, « l’argent des récoltes sert directement à aider les plus démunis, et ne finance pas nos locaux ou nos membres, qui sont gérés par des finances internes. » C’est également pour cela que vous ne recevrez aucun flyer présentant les actions de la Croix-Rouge de votre région. « On ne voulait pas que l’argent récolté serve à cela », explique Rémy Becuwe.

Pour savoir donc à quoi va servir votre (ou vos) euro(s), il existe plusieurs façons d’approfondir le sujet. Premièrement, les réseaux sociaux. « Généralement, chaque collectivité a ses différents comptes où on explique nos actions ». Des communiqués de presse sont également envoyés en cas d’actions spécifiques, « notamment par rapport à notre aide sur les réfugiés ukrainiens ». Pour finir, un peu de chaleur humaine dans ce bas monde : « il est bien sûr possible d’en parler directement avec un des membres de notre association. Il sera très heureux de vous dire à quoi servira l’argent que vous comptez mettre dans les prochains mois. » Voilà, plus d’excuse.