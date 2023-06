Votre collègue préféré(e) quitte votre entreprise pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Et dans un dernier signe d’affection envers votre personne, il/elle vous a chargé de l'aider à organiser son pot de départ. Une mission que vous avez prise très (trop ?) à cœur, avant de voir l’ampleur de la tâche qui vous incombe. Choix du bar, de la date, énième relance de la cagnotte, hésitation dans les cadeaux, cahier à remplir de mots élogieux… Une sacrée charge mentale.

Vous avez organisé un pot de départ et vous avez galéré à tout faire ? Qu'est-ce qui a posé le plus de difficultés ? Un pot que vous avez organisé s’est mal passé ? C’est toujours à vous qu’incombe cette tâche délicate et vous en avez marre ? Vous préférez passer votre tour la prochaine fois ? Racontez-nous !