L’annonce remonte à un an. Le 24 mai 2022 précisément, le PDG du groupe SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait indiqué qu’une ligne à grande vitesse entre Paris et Berlin allait voir le jour « en décembre 2023 ». Cette sortie n’avait pas eu lieu n’importe où : à Strasbourg. Logique, la capitale alsacienne semblait toute indiquée pour figurer sur le tracé…

Pas tant que ça finalement, à en croire une lettre adressée mercredi par le ministre des transports Clément Beaune au responsable de la compagnie française. « J’ai été récemment informé que la liaison privilégiée à ce stade s’effectuerait via Sarrebourg, plutôt que Strasbourg, en raison d’une disponibilité suffisante de sillons sur le réseau allemand ou en gare de Francfort », écrit l’élu Renaissance, avant de clairement s’en offusquer.

« Les éléments techniques depuis portés à ma connaissance ne sauraient suffire à apporter la preuve de l’impossibilité de passer par Strasbourg […] Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir mettre à profit le délai supplémentaire avant la mise en service pour reconsidérer la desserte via Strasbourg et Karlsruhe, comme le demandent de très nombreux élus du territoire, allemands et français. »

Le ministre allemand contacté ?

Le ministre insiste encore sur « le statut de capitale européenne (de Strasbourg) essentielle pour notre pays et la relation franco-allemande ». Il promet enfin de se rapprocher « de [son] homologue allemand pour que cette démarche s’effectue conjointement avec la Deutsche Bahn ».

Ce n’est pas la première fois que Clément Beaune défend publiquement la ville alsacienne. Déjà pendant la période forte du Covid-19, il était venu plusieurs fois à Strasbourg afin d’insister sur l’importance du siège du Parlement européen. Les eurodéputés étaient finalement revenus y siéger après seize mois d’absence. Alors, quelle fin pour la ligne à grande vitesse Paris-Berlin ?