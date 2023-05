Au total, Casino se sépare de plus d’une centaine de ses magasins. Le distributeur, qui vit des difficultés financières, a annoncé ce vendredi qu’il cédait ces enseignes au groupement Intermarché, troisième acteur de la distribution alimentaire en France. Cette annonce intervient en parallèle de l’officialisation de son entrée dans une procédure de conciliation.

Casino prévoit de céder plus d’une centaine d’hypermarchés, supermarchés et enseignes de proximité pesant 1,15 milliard d’euros de chiffre d’affaires TTC au total. Ils seront « décomposés en deux périmètres », une première partie, pesant environ 600 millions d’euros de chiffre d’affaires TTC, dont les « premières cessions auront lieu d’ici la fin de cette année ». Et une seconde, pesant 550 millions d’euros de chiffre d’affaires faisant l’objet d’un engagement de Casino à les céder « à la demande » d’Intermarché, « au plus tard dans un délai de trois ans », « ce délai pouvant être accéléré par Casino ».

Une option complémentaire à… 500 millions d’euros

Casino précise que, « à la signature des accords engageants, le groupement Les Mousquetaires verserait à Casino un premier paiement forfaitaire de 100 millions d’euros, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la valeur de marché des actifs ». En outre Intermarché s’est « engagé à acquérir », si Casino en fait la demande, « un volume complémentaire de magasins représentant 500 millions d’euros de chiffre d’affaires ».

Cette option complémentaire « peut être exercée par le groupe Casino pendant une période de trois ans ». Lors d’un point presse téléphonique, le directeur financier du groupe David Lubek n’a pas précisé le nombre de magasins concernés, évoquant « principalement des supermarchés et hypermarchés situés dans des zones considérées comme non prioritaires » pour Casino, dont le cœur d’activité se situe en Ile-de-France, en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une participation minoritaire au tour de table

Ce transfert de magasins est un motif d’inquiétude pour les représentants des salariés car les structures de groupes sont différentes entre Casino, groupe intégré avec un important dialogue social, et Intermarché, où la politique sociale dépend de chaque patron de magasins puisque l’enseigne est un groupement d’indépendants.

Casino précise en outre qu’Intermarché « participera également, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 millions d’euros ». Casino précise que cet accord est « compatible avec les discussions actuellement en cours avec Teract sur le projet industriel initié il y a quelques mois, ainsi qu’avec toutes opérations capitalistiques complémentaires de nature à renforcer les fonds propres du Groupe Casino ».