La Société générale a une nouvelle tête. Slawomir Krupa est devenu mardi directeur général de la banque, au terme d’une quinzaine d’années de règne de Frédéric Oudéa, catapulté à ce poste en 2008 après la crise Kerviel.

Elu d’abord administrateur lors de l’Assemblée générale des actionnaires du groupe mardi, Slawomir Krupa, 48 ans, a été nommé directeur général dans la foulée par le conseil d’administration, comme prévu par ce dernier dès septembre 2022.

Presque 30 ans au sein de la banque

Ce Franco-Polonais entré en 1996 au sein de la banque au logo rouge et noir est décrit comme direct, voire un peu « éruptif » selon un ancien cadre dirigeant de la banque. Il « dispose de toutes les compétences pour diriger notre maison », a pour sa part souligné Frédéric Oudéa lors de l’assemblée.

Le nouveau dirigeant a sur son bureau plusieurs chantiers ouverts ces dernières années par son prédécesseur, comme la fusion des deux réseaux de banque de détail en France - avec Crédit du Nord - sous une même bannière rouge et noire, SG, ou l’intégration de la société Leaseplan par la filiale de crédit bail automobile maison ALD, dont l’acquisition a été finalisée lundi. « Il lui appartiendra, avec la nouvelle direction générale, de poursuivre ces initiatives et transformer encore le groupe pour le plus grand bénéfice de ses actionnaires, ses clients et de l’ensemble de ses équipes », a commenté le président du conseil d’administration, Lorenzo Bini Smaghi.

Un cours « décoté » en Bourse

Le cours de Bourse, « décoté et soumis à une certaine volatilité » de l’aveu même du directeur général sortant, sera aussi un des principaux chantiers pour la nouvelle équipe dirigeante, qui présentera ses orientations stratégiques à la rentrée.

Le départ de Frédéric Oudéa, l’un des plus anciens patrons de banque en Europe, avait surpris à son annonce il y a un an. Il marque le tournant d’une époque, jalonnée de crises en tout genre. « C’est un moment évidemment très important pour moi », a déclaré Frédéric Oudéa devant les actionnaires, après « quinze années d’une intensité rare » et « de nombreuses crises de grande ampleur », de l’affaire Kerviel en 2008 à la guerre en Ukraine en 2022. Mardi, Lorenzo Bini Smaghi n’a pas manqué de faire l’éloge d’un « capitaine pour les eaux tourmentées ».