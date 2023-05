Réindustrialiser la France avec des vélos électriques. Malgré ses assonances anglaises, l’entreprise Fifteen est bien française. Pleinement engagée dans une démarche « made in France », elle s’est alliée à la société automobile F2J Industry pour inaugurer la première ligne d’assemblage de vélos en France, localisée à Auxi-le-Château, une commune du Pas-de-Calais qui, en 2019, comptait environ 2.500 habitants.

Production de 45.000 vélos

Créée il y a plus de quinze ans, Fifteen occupe une position de leader européen dans la conception, la fabrication et le déploiement de services publics de location de vélos. Plus de 50.000 vélos en libre-service sont déployés dans dix pays. A ses côtés, F2J, est un acteur de la sous-traitance automobile. Ensemble, ils ont pour objectif, d’ici à 2025, de produire, en France, les 50 % d’un vélo électrique.

Depuis le début du mois de mai, le vélo dernière génération de Fifteen est assemblé dans la nouvelle usine française. « 45.000 vélos vont pouvoir être produits ici. Cela nous permet de créer une cinquantaine d’emplois et de participer à la relocalisation de filière industrielle du vélo en France », explique Benoit Yameundjeu, directeur général de Fifteen. Par ailleurs, le duo a pour prochain objectif d’effectuer l’assemblage des batteries dans le Puy-de-Dôme, la fabrication d’électroaimants en Haute-Savoie et de disposer d’autres outils d’assemblage industriel à proximité.

Un projet soutenu par la France

En effet, d’après Fifteen et F2J Industry, actuellement, en France, un quart des vélos vendus sur le territoire y sont produits. Le projet a été soutenu par Bpifrance à hauteur de 450.000 euros dans le cadre d’un appel à projets.

Cette opportunité proposée par les deux entreprises a été applaudie par Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie. Mais aussi par Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, lors de l’inauguration : « Encore un bel exemple de reconversion d’un site industriel ! De la voiture au vélo, ce projet montre que l’industrie est capable de s’adapter, qu’elle a de l’avenir dans notre région et qu’elle continuera à y créer des emplois », s’est-il réjoui. Il s’agit d’un nouveau pas dans la « réindustrialisation économique et écologique » de la France.