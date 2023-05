It’s a no. Malgré l’approbation de la Commission européenne à l’acquisition par Microsoft de l’éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard, Londres a réaffirmé son refus lundi. L’autorité britannique de la concurrence (CMA) avait déjà mis son veto fin avril à ce rachat à hauteur de 69 milliards de dollars. « Les propositions de Microsoft, acceptées aujourd’hui par la Commission européenne, permettraient à Microsoft de fixer les modalités de ce marché pour les dix prochaines années », a estimé Sarah Cardell, directrice générale de la CMA, dans une déclaration transmise à l’AFP.

La Commission européenne a conditionné son feu vert au respect par Microsoft de mesures proposées par le géant américain pour garantir la concurrence sur le marché des jeux dématérialisés accessibles en streaming. Mais ces mesures « remplaceraient un marché libre, ouvert et concurrentiel par un marché soumis à une réglementation permanente des jeux vendus par Microsoft, des plateformes sur lesquelles il les vend et des conditions de vente », a poursuivi Sarah Cardell. « Nous reconnaissons et respectons que la Commission européenne a le droit d’avoir un point de vue différent, mais la CMA maintient sa décision », a-t-elle insisté.

Inquiétudes aux Etats-Unis

Selon la patronne de la CMA, en dépit d’une divergence d’approche, « les autorités britanniques, américaines et européennes de la concurrence sont unanimes sur le fait que cette fusion nuirait à la concurrence dans le marché des jeux dématérialisés » (cloud gaming). La fusion suscite, en effet, aussi des inquiétudes outre-Atlantique, où l’autorité américaine de la concurrence (FTC) a lancé en décembre des poursuites pour bloquer l’opération.

Dans un secteur du jeu vidéo en pleine consolidation, Microsoft, qui commercialise la console Xbox, avait annoncé en janvier 2022 le rachat d’Activision Blizzard, éditeur de succès comme Call of Duty, World of Warcraft et Candy Crush, pour 69 milliards de dollars, un montant record dans ce secteur. La fusion, si elle est menée à son terme, donnerait naissance au troisième acteur de la filière en termes de chiffre d’affaires, derrière le chinois Tencent et le japonais Sony, fabricant de la PlayStation.