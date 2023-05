On ne connaît pas le montant de l’enveloppe, ni la nature des projets envisagés. Présent ce lundi au château de Versailles dans le cadre du sommet économique « Choose France », le milliardaire américain Elon Musk s’est dit toutefois « confiant que Tesla fera des investissements significatifs en France ». « Je suis très impressionné par l’accueil réservé par le président Macron et le gouvernement français à l’industrie », a également lancé aux journalistes le patron de Tesla, Twitter et Space X, à la fin d’un échange avec le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire.

« Avec Elon Musk, dont chacun connaît le portefeuille d’activités qui est très large, nous poursuivons les discussions », a confirmé Bruno Le Maire. Mais « il vaut mieux tenir le contenu de ces discussions secret pour le moment », et qu'« elles restent confidentielles », a souligné le ministre. Le président de la République a reçu ce lundi plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères, dont Elon Musk, pour la sixième édition de l’événement « Choose France ». Celui-ci est marqué par un montant record de 13 milliards d’euros d’investissements annoncés, qui devraient permettre de créer 8.000 emplois.

Après ProLogium, XTC, Holosolis, Ikea…

Parmi les annonces déjà connues, quelque 5,2 milliards d’euros ont été promis pour une gigafactory de batteries de nouvelle génération du taïwanais ProLogium à Dunkerque, avec 3.000 emplois à la clé. A Dunkerque également, le chinois XTC construira avec le français Orano une usine de composants et de recyclage de batteries pour 1,5 milliard d’euros. Autre projet phare, l’implantation à Sarreguemines (Moselle) d’une usine de production de panneaux photovoltaïques par Holosolis pour 710 millions d’euros, représentant 1.700 emplois.

Dans l’énergie également, la start-up Newcleo annonce 3 milliards d’investissements sur la période 2025-2030 pour développer un petit réacteur modulaire de type SMR. Le géant suédois de l’ameublement Ikea annonce, lui aussi, 906 millions d’euros d’investissements en France d’ici à 2026, dont la création d’un centre logistique près de Toulouse (Haute-Garonne).