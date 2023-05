C’est une sorte de Livret A vert, consacré au financement des projets bas carbone. Bruno Le Maire a annoncé lundi la création d’un « plan d’épargne avenir climat » destiné aux mineurs. « L’industrie demande beaucoup de capital. Il y a du capital public (…) mais il faut aussi que l’épargne privée soit mobilisée », a déclaré le ministre de l’Economie et des Finances, lors d’un entretien à BFM TV/RMC. « Nous souhaitons que l’épargne des jeunes soit mobilisée pour cela, donc nous créerons un plan d’épargne climat qui pourra être ouvert, par les parents (…) dès la naissance de leur enfant », a-t-il ajouté.





Nous voulons accélérer le déploiement de nouvelles industries vertes en France. Pour cela, il y a les subventions publiques mais il faut aussi de l’épargne privée. C’est pourquoi nous lançons, avec le projet de loi #IndustrieVerte, le plan d’épargne avenir climat pour les jeunes. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) May 15, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce plan d’épargne, dont la rémunération sera « supérieure à celle du Livret A », bénéficiera d’un capital garanti et de « conditions fiscales exceptionnelles : zéro impôt et zéro cotisation », a-t-il détaillé. Il pourra être distribué par les banques et les assurances.

Même plafond que le Livret A

Le plafond sera également aligné sur celui du Livret A, soit environ 23.000 euros, a précisé le ministère de l’Economie, ajoutant que la collecte annuelle pourrait atteindre un milliard d’euros « à son plein potentiel ».

Pour pouvoir financer des projets de long terme, il ne sera pas possible d’effectuer des retraits avant la majorité du titulaire, sauf accident de la vie. L’affectation des fonds sera contrôlée par la Caisse des dépôts, selon Bruno Le Maire.