Vendredi, le chef de l’Etat sera en déplacement dans le Dunkerquois. Non pour aller soutenir les salariés de l’usine Valdunes, menacée de fermeture, comme l’on fait cette semaine le RN et LFI, mais pour parler réindustrialisation et investissements.

C’est accompagné de cinq ministres qu’Emmanuel Macron passera une partie de l’après-midi à Dunkerque : Bruno le Maire, ministre de l’Economie, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Roland Lescure, ministre de l’Industrie et Olivier Becht, ministre délégué chargé du Commerce extérieur. Du beau monde pour présenter la « stratégie pour accélérer notre réindustrialisation en amont du sommet Choose France », avance l’Elysée.

De nouveaux investissements annoncés

Réindustrialisation et décarbonation dont l’exemple choisi à mettre en avant est celui de l’usine Aluminium Dunkerque, que le président visitera à huis clos à partir de 15 heures. Mais l’Elysée rappelle l'« écosystème industriel performant » du secteur, comprenant 460 entreprises qui concentrent 22 % de l’emploi local.

Après un échange avec les salariés du site d’Aluminium Dunkerque, Emmanuel Macron se rendra au siège de la communauté urbaine de Dunkerque, vers 17h30, notamment pour y « officialiser de nouveaux investissements pour le bassin dunkerquois », explique l’Elysée. Il s’agit notamment de l’implantation, dévoilée mercredi, d’une usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques du groupe taïwanais Prologium. Un investissement de plus de 5 milliards d’euros d’ici à 2030.