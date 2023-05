Getir France, filiale de l’acteur turc de la livraison rapide de courses à domicile Getir et propriétaire de Frichti et Gorillas, a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Paris, a annoncé la société mardi dans un communiqué à l’AFP.

« Le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé aujourd’hui (2 mai) en faveur » du placement en redressement judiciaire de la société, assorti d’une « période d’observation de 3 mois pour Getir France, Gorillas France, Frichti », a indiqué l’entreprise en précisant que deux administrateurs et deux mandataires judiciaires ont été nommés pour élaborer et mettre en place un « plan de réorganisation ». Le redressement judiciaire doit donner « aux trois entreprises de Getir en France le temps nécessaire pour trouver un modèle durable pour opérer dans le pays », plaide l’entreprise dans son communiqué.

Près de 1800 salariés concernés selon la CFDT

Selon la CFDT, Getir compte 900 salariés en France, Gorillas 500 et Frichti 400. La CGT avait, elle, estimé fin avril que cette demande de placement en redressement judiciaire était une stratégie visant à « faire payer les salaires par l’AGS (régime de garantie des salaires, NDLR) et suspendre provisoirement le paiement des dettes et des créanciers ». Affirmant que Getir disposait « d’une trésorerie importante », le syndicat estimait « que le groupe dispose encore des moyens permettant de financer la réorganisation de la [société en] France ».

En cours de rachat par Flink ?

A fin mars 2023, le montant total de l’endettement de Getir France, qui a débuté son activité dans le pays moins de deux ans plus tôt, s’élevait à environ 17,6 millions d’euros, selon une note interne à l’entreprise que l’AFP s’est procurée.

Cette annonce intervient alors que le quotidien économique britannique Financial Times a affirmé sur la foi de sources ayant connaissance du dossier que des discussions étaient en cours concernant un rachat de son concurrent Flink. Getir n’a pas souhaité faire de commentaire mardi soir sur ce sujet auprès de l’AFP.