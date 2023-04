Depuis quelques semaines, des vidéos et photographies de viande avec un antivol circulent sur les réseaux sociaux. Que ce soit de simples dispositifs identiques à ceux des vêtements, ou de grosses boîtes qui entourent le produit, tout semble être mis en œuvre par la grande distribution pour éviter les vols.

« Macron a si bien affamé les Français que les supermarchés mettent des antivols sur la viande et le poisson », commente un internaute. « Avec l’inflation ces produits coûtent tellement cher qu’ils n’ont pas d’autre choix », lance un autre. Est-ce vrai ? 20 Minutes vous explique.

Depuis de nombreuses années vous pouvez constater un petit badge antivol collé sur les produits en supermarchés. Mais ce qui étonne aujourd’hui, ce sont les dispositifs de plus en plus fréquents et de plus en plus résistants.









A l’antenne de RTL, au mois de mars, Thierry Cotillard, président du groupement « Les Mousquetaires » expliquait : « On antivole la viande et certains poissons, c’est nouveau. » Certaines enseignes ne déclarent toutefois pas de hausse des vols dans leurs magasins. C’est par exemple le cas de Système U, dont la porte-parole a déclaré qu' « il n’y a pas d’explosion des vols à l’étalage ». Pour Michel-Edouard Leclerc, le vol à l’étalage « n’est pas un sujet » dans les magasins de son enseigne, et il ne compte pas utiliser d’antivols pour sa viande.

Les chiffres des vols à l’étalage à nuancer

Certaines enseignes font ainsi le choix d' « antivoler » de plus en plus de produits de base. Les étiquettes magnétiques apposées au dos des emballages des aliments restent faciles à décoller. Alors, effectivement, des steaks ou du blanc de poulet peuvent se retrouver protégés dans des boîtiers, qui étaient réservés précédemment aux produits bien plus onéreux, comme les téléphones portables. Si la baisse du pouvoir d’achat est une cause avancée, la multiplication des caisses automatiques, moins surveillées, y est également pour beaucoup.

Le ministère de l’Intérieur a constaté une augmentation de 14 % des vols à l’étalage en 2022. Une hausse qui correspond à celle des prix des produits alimentaires : + 13,3 % en un an. Mais il est également possible de constater que ce phénomène n’est pas propre à l’an passé. En 2018 et 2019, il y en avait bien plus que maintenant. Ces chiffres sont à nuancer : il ne s’agit là que des vols enregistrés, donc ceux qui sont dénoncés aux forces de l’ordre par les directeurs de magasin.

Face à la demande des enseignes qui explose, les spécialistes des antivols mettent de nouveaux produits sur le marché. Ils développent même des protections spécifiques pour les conserves, les saucissons, les bouteilles de shampoing, les canettes…