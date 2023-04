Les écarts de salaires entre PDG et salariés des plus cent plus grandes entreprises françaises sont « abyssaux ». L’ONG Oxfam dénonce ce jeudi dans un rapport l’inégal partage des profits des entreprises françaises. Et dans un contexte inflationniste qui étrangle les Français, cet écart qui ne cesse de se creuser est douloureux.

Entre 2009 et 2021, les cent plus grandes firmes françaises ont doublé leur richesse. Certaines entreprises affichent des profits records. « La rémunération des PDG a augmenté de 66 % » contre seulement 14 % pour la part redistribuée aux employés, note Oxfam France. De 2011 à 2021, l’écart de rémunération entre PDG et salaire moyen « est passé de 64 à 97 ». C’est-à-dire que ces PDG gagnent en moyenne 97 fois le salaire de leurs employés.

« Moi aussi, ça me choque », dit Macron

L’ONG, qui pointe du doigt certaines entreprises phares comme Dassault ou Stellantis, note que les richesses produites par ces firmes « continuent d’être inégalement réparties au sein même de celles-ci ». Et certains exemples sont frappants. En 3h22, le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, a gagné « l’équivalent du salaire annuel moyen de son entreprise ». « Le temps d’un Paris-Marseille en TGV », grince l’ancienne députée écologiste et directrice générale de l’ONG Cécile Duflot.

Pire encore pour le PDG de Teleperformance (leader mondial des centres d’appels) Daniel Julien. Ce dernier gagne « 1.484 fois plus que le salarié moyen de l’entreprise », calcule Oxfam France. « Cela choque tout le monde, moi aussi ça me choque », a réagi Emmanuel Macron en opération séduction à Dole, dans le Jura, ce jeudi. « Quand les écarts atteignent ces proportions, vous ne pouvez plus les expliquer aux gens », a estimé le président de la République, cité par BFMTV. Si Emmanuel Macron estime que l'« on ne peut pas se substituer aux actionnaires », l’ONG Oxfam recommande de valoriser les salaires et d’imposer un écart de 1 pour 20 entre la rémunération des PDG et le salaire médian de l’entreprise.