Et si on parlait un peu jardinage ? Pour ce nouvel épisode du Brief Conso, 20 Minutes a pensé à vous alors que l’été approche. Bientôt l’occasion de buller sur un transat dans le jardin (si vous avez la chance d’en avoir un). Mais encore faudra-t-il que ce ne soit pas la forêt amazonienne… Bonne nouvelle, notre partenaire, l’UFC-Que Choisir, a récemment publié un comparatif de 53 modèles de tondeuses à gazon.

Pour l’occasion, nous avons récolté toutes vos questions sur le sujet. Et c’est aujourd’hui Morgan Bourven, journaliste à Que Choisir, qui y répond en vidéo.