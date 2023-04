Wall Street tremble à nouveau. La Bourse de New York a connu une mauvaise journée mardi, la pire séance depuis plus d’un mois, plombée par les banques, avec des craintes sur la santé de First Republic. La banque californienne a annoncé que ses dépots nets avaient plongé de 41 % au premier trimestre 2023 malgré les 30 milliards injectés par 11 grands établissements le mois dernier pour éviter que First Republic ne fasse faillite comme Silicon Valley Bank.

L’action de First Republic s’est effondrée de presque 50 %, mardi, entraînant dans sa chute tout le secteur. « C’était un peu effrayant », a reconnu Steve Sosnick, stratégiste en chef chez Interactive Brokers, observant la déroute des actions d’autres banques régionales comme PacWest (-8,92 %) ou Western Alliance (-5,65 %). Les grands établissements bancaires ont aussi pris l’eau perdant entre 2 % et 3 %, de Bank of America à JPMorgan en passant par Citigroup.

Pire journée sur un mois

L’indice Dow Jones a cédé 1,02 % à 33.530,83 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a perdu 1,98 % à 11.799,16 points et le S & P 500 a lâché 1,58 % à 4.071,63 points. L’indice VIX, dit « de la peur », qui mesure la volatilité du marché a fait un bond de 15 %.

« Il faut dire que c’est la première journée depuis le 22 mars où les indices majeurs reculent de plus de 1 % », a relativisé Sosnick. Pour Edward Moya, analyste pour Oanda, « les actions américaines se sont ramollies entre des résultats d’entreprises mitigés, la nervosité bancaire et la nouvelle que le président Joe Biden va se présenter pour sa réélection ».