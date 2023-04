Lors d’un accident de la route, chaque minute compte. Notamment pour les pompiers, qui doivent accéder aux véhicules pour venir en aide aux passagers. Pour leur prêter main-forte, Renault a intégré depuis cette année, sur l’ensemble de ses modèles, un QR code, baptisé le Rescue Code. Dans quel but ? Comment fonctionne-t-il ? 20 Minutes fait le point.

Comment fonctionne le Rescue Code ?

Il s’agit d’un QR code permettant aux sapeurs-pompiers d’accéder aux fiches de secours d’un véhicule à partir d’un simple smartphone. En scannant le Rescue Code, les sapeurs-pompiers ont directement accès à ses caractéristiques (motorisation, emplacement des batteries), ce qui facilite l’extraction de la victime et réduit le risque d’incendie de la batterie.









« Il y a deux vignettes. Une à l’avant droit du véhicule, une autre à l’arrière gauche, sur la lunette arrière. Elles sont situées en diagonale, de manière à être sûr que quel que soit le type de choc, il y en ait toujours une qui soit préservée », explique Claire Petit Boulanger, experte sécurité tertiaire du groupe Renault.

En quoi facilite-t-il l’intervention des sapeurs-pompiers ?

Lors d’un accident, l’un des enjeux pour les premiers secours est de trouver le plus rapidement possible les informations techniques d’un véhicule pour procéder à la désincarcération. Ces caractéristiques diffèrent d’un modèle à l’autre et sont représentées sur une fiche d’intervention détaillée, placée dans la voiture. A l’origine sous format papier, son usage n’était pas systématique pour les pompiers. « Le document faisait quatre pages… Ça nous faisait perdre du temps, ce qui n’était pas profitable à la victime », témoigne Christophe Lenglos, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers des Yvelines, détaché à l’ingénierie du groupe Renault.

Ce système leur ferait économiser jusqu’à dix minutes sur une intervention. « Il nous permet d’assurer nos missions avec plus de sérénité et d’être plus efficaces ».

Ce service est-il gratuit ?

« Il s’agissait d’une option payante, mais depuis cette année, tous les modèles Renault sortis d’usine en sont directement équipés, sans que le client ait à payer des charges supplémentaires. À ce jour, il y a un peu plus de 2.000 véhicules référencés », confie Christophe Lenglot.

Quant à Dacia, autre constructeur du groupe Renault, ce dispositif sera proposé en option payante. Un choix marketing motivé par le profil de sa clientèle, « moins friande du système embarqué ».

Le Rescue Code va-t-il être déployé à d’autres marques ?

« On souhaite vivement que ce système se démocratise, indique Claire Petit Boulanger. On aimerait que l’Euro Ncap [l’organisme européen qui certifie la sécurité des voitures] impose à tous les constructeurs de mettre un QR sur leurs pare-brise ».