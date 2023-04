Le distributeur français Casino, lourdement endetté, a indiqué lundi avoir reçu une proposition de renflouement d’un de ses actionnaires, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, très actif dans la distribution et les médias français, qui pourrait ainsi devenir le premier actionnaire du groupe.

L’homme d’affaires a offert à Casino d’injecter 750 millions d’euros dans le groupe, via une augmentation de capital qui entraînerait, si elle était menée à son terme, « un changement de contrôle de Casino », selon le distributeur.

Consultation en cours

Kretinsky pourrait devenir le premier actionnaire de Casino avec cette offre, soutenue par le troisième actionnaire du distributeur, le financier français Marc Ladreit de Lacharrière via sa holding Fimalac.

Casino, actuellement contrôlé par son PDG Jean-Charles Naouri, via sa maison mère Rallye et une cascade de holdings, a dit avoir « pris acte » de la proposition de M. Kretinsky, assortie de conditions, notamment la « réduction très substantielle de la dette brute non-sécurisée » du groupe, c’est-à-dire les créances non garanties.

Le distributeur précise qu’il étudiera cette opération, qui nécessiterait « l’approbation de certains (de ses) créanciers ». Une consultation est en cours et devrait prendre fin le 19 mai, sous réserve de prolongation.

Premier actionnaire de Fnac et Darty

Fin 2022, le milliardaire tchèque détenait 10 % du capital de Casino via un de ses véhicules d’investissement. Dans la distribution, il est aussi le premier actionnaire de Fnac Darty avec plus de 25 % du capital. Il s’est fait connaître en France grâce à son entrée fracassante au capital de grands médias, comme TF1 ou Le Monde. Il a également conclu dimanche une promesse d’achat de la maison d’édition Editis, filiale du géant français des médias Vivendi.

Casino est parallèlement en discussion avec le groupement de magasins indépendants Intermarché, troisième acteur de la distribution en France, ont annoncé lundi les deux groupes dans un communiqué séparé. Ces négociations portent sur le rapprochement en cours de négociation entre Casino et le groupe Teract (Jardiland, Gamm vert, Boulangeries Louise), dirigé par Moez-Alexandre Zouari qui est aussi un important franchisé du groupe Casino.





Elles permettraient la prolongation et l’approfondissement de l’alliance actuelle entre Intermarché et Casino sur les achats, mais aussi sur la cession au groupement de plusieurs magasins Casino, représentant au moins 1,1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

Intermarché deviendrait aussi actionnaire de l’entité issue des discussions entre Casino et Teract. Casino a présenté séparément la proposition de Kretinsky et les discussions avec Intermarché, mais une prise de contrôle par le milliardaire tchèque pourrait avoir des répercussions sur le rapprochement avec Teract.