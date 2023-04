Le printemps s’est installé, accompagné de journées ensoleillées. L’occasion de réinvestir avec plaisir sa terrasse, son balcon. Et pour les chanceux qui possèdent un petit (ou grand) bout de jardin - soit 7 Français sur 10, d’après un sondage Ifop réalisé en mai 2022 –, l’étape de la tonte de la pelouse ne pourra être esquivée.

Mais si vous n’êtes pas équipés, quelle tondeuse à gazon choisir ? Notre partenaire, l’UFC-Que Choisir, a récemment réalisé un comparatif. Et ce n’est pas la seule bonne nouvelle : pour le prochain épisode de notre Brief Conso, nous vous proposons de poser toutes vos questions sur ce sujet. Un expert de l’association y répondra en vidéo.

Vous avez un jardin et souhaitez acquérir une tondeuse ? Vous hésitez entre un modèle thermique, électrique, manuel ? Quel sera le mieux en fonction de la taille et la disposition de votre jardin ? Avec quelles fonctionnalités ? Et niveau prix, il faut mettre combien ? Posez-nous vos questions !