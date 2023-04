Une avancée positive. Les plateformes ont signé un accord jeudi en France avec les instances représentatives des livreurs deux roues indépendants pour leur garantir un revenu minimal horaire fixé à 11,75 euros, une première dans le secteur, selon un communiqué de la Fédération nationale des autoentrepreneurs et microentrepreneurs (FNAE).

Un accord historique avait déjà été scellé en janvier du côté des VTC. Les instances représentatives des chauffeurs VTC avaient alors signé un accord avec les plateformes pour instaurer un revenu minimum par course - et non horaire - d’un montant de 7,65 euros.

