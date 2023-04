C'est une routine pour beaucoup avant d’aller se coucher : se démaquiller. Pour cela, de nombreuses lotions sont disponibles. Et pour les appliquer, à côté des traditionnels cotons à usage unique, il existe une quantité folle de disques et gants lavables.

Si le geste du démaquillage paraît anodin, l’utilisation et la composition des produits, eux, ne le sont pas. Aussi bien sur leur efficacité que sur le respect de l’environnement. Notre partenaire, l’UFC-Que Choisir, a analysé un certain nombre de ces lotions et disques lavables, et a publié un comparatif de ces produits, en fonction de critères précis.

Dans ce nouvel épisode du Brief Conso, Gaëlle Landry, rédactrice technique, répond en vidéo aux questions que vous vous posez à ce sujet.