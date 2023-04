Quitte à bosser jusqu’à 64 ans, autant que le cadre soit agréable. Et ce que propose la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut (CAPH), dans le Nord, pourrait inciter les opposants à la réforme des retraites à revoir leur jugement. En effet, pour redonner vie à un château dont est propriétaire la ville de Raismes, la CAPH vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt aux entrepreneurs pour y installer des activités économiques et touristiques.

Situé à Raismes, près de Valenciennes, le château de la princesse d’Arenberg est une belle bâtisse construite en 1829 par Ernest Arenberg, un ancien administrateur des mines. Outre le château en lui-même, d’une superficie de 1.952 m2, le domaine comprend un immense parc de plus de 1,5 hectare en bordure de forêt. Un petit pied-à-terre qui servait à la famille d’Arenberg de pavillon de chasse jusqu’à ce qu’il soit racheté par la ville de Raismes, en 1952, pour en faire un centre de vacances. Sauf que, depuis quatre ans, le château n’est plus utilisé et il commence à dépérir.

Un appel à candidatures ouvert à tous

La CAPH et la ville de Raismes n’ont cependant pas l’intention de laisser la bâtisse tomber en ruines et comptent lui trouver toute sa place dans le schéma local de développement touristique et de loisirs. L’idée étant de mettre en œuvre « un projet susceptible de révéler ce patrimoine par l’introduction de nouveaux usages, adaptés au site et à ses caractéristiques ». De « nouveaux usages » qui pourraient être « un espace d’exposition, de formation, tiers-lieu, tourisme, un site d’hébergement insolite et atypique », portés par toutes sortes d’acteurs, publics, privés, associatifs, habitants…

Libre aux candidats de déposer leur projet avant le 9 juin. Un maximum de cinq dossiers seront retenus et le lauréat sera désigné avant la fin 2023. Charge ensuite aux porteurs du projet vainqueur d’effectuer les travaux d’aménagement intérieur du château en respectant l’architecture du bâtiment. Le gros du chantier sera assuré par la CAPH, ravalement de façade, réfection de la toiture et mise aux normes ERP des niveaux.