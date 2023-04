« J’en peux plus, je veux du Perrier ! Ça revient quand ? » Sur Twitter, un internaute s’impatiente. Depuis plusieurs mois, il a du mal à trouver des bouteilles de Perrier, l’eau pétillante dont il raffole. « Je tourne à la San Pellegrino, mais les bulles sont moins fortes. Si vous connaissez des eaux pétillantes puissantes, je suis tout ouïe ! », lance-t-il, sur le réseau social, comme une bouteille à la mer. Oui, le Perrier est une denrée rare, ces derniers temps. La production est au ralenti, et les bouteilles sont rares, dans les rayons.

Cette eau, puisée depuis plus d’un siècle à Vergèze (Gard), est victime d’une addition de deux phénomènes, qui rendent sa fabrication délicate. D’abord, les conditions climatiques. La source n’est, en effet, pas en grande forme. « L’industrie des eaux minérales naturelles a été confrontée à des conditions d’exploitation de plus en plus difficiles ces derniers mois, notamment en raison d’événements climatiques devenus plus fréquents et plus intenses, avec une alternance d’épisodes de sécheresse et de fortes pluies », indique à 20 Minutes Nestlé Waters, la filiale de Nestlé, propriétaire de la marque Perrier.









La pénurie pourrait durer encore « quelques mois »

Mais si ça bulle moins, ces derniers mois, pour la célèbre bouteille verte, c’est aussi en raison de pénuries, « dans la chaîne d’approvisionnement de certaines matières premières », poursuit le groupe. Si Nestlé Waters ne précise pas de quoi il s’agit dans les informations qui nous ont été transmises, ce serait essentiellement les difficultés à s’approvisionner en CO2, en raison du contexte mondial, qui ralentissent la production.

« L’ensemble de ces éléments affecte la capacité de Nestlé Waters à assurer une complète disponibilité des produits Perrier à court terme et encore pour quelques mois, poursuit le groupe. Nous faisons de notre mieux pour assurer la disponibilité de Perrier dès que possible. » A Vergèze, Nestlé Waters a engagé des travaux de modernisation, pour assurer une gestion durable, à la source, pour éviter que ces pénuries se répètent.