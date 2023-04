Les blocages de la bioraffinerie marseillaise de La Mède, détenue par TotalEnergies, et de terminaux pétroliers du grand Port maritime de Marseille détenus par Fluxel ont été levés vendredi, selon une source syndicale et la direction de TotalEnergies.









La Mède produit de petits volumes de biodiesel et autres biocarburants. TotalEnergies a trois raffineries conventionnelles ailleurs dans le pays (Normandie et Donges sont à l’arrêt, Feyzin est en service).

Fatalisme et découragement

« Le quart du matin sur la plateforme de La Mède a voté non gréviste donc les manœuvres de préparation au redémarrage de la raffinerie peuvent reprendre ainsi que les expéditions de carburants », a indiqué une source syndicale à l’AFP. La direction souligne de son côté que le mouvement social a été levé à quatre heures du matin, permettant ainsi la « reprise des expéditions et le lancement du démarrage des installations de la bioraffinerie ».

Chez Fluxel, qui gère des terminaux pétroliers du grand Port maritime de Marseille, « le mouvement a été levé hier (jeudi) soir », selon la source syndicale. « Il risque d’y avoir encore des appels à des manifestations mais on va vers une levée du mouvement reconductible de grève, il y a une part de fatalisme et de découragement face à l’inflexibilité gouvernementale, pas d’acceptation mais beaucoup de rancœur et d’amertume qui laisseront des traces », a commenté cette source.