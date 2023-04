Le marché de l’art a progressé légèrement en 2022 par rapport à 2021, malgré un contexte économique incertain et avec le retour de la guerre en Europe, pour atteindre 67,8 milliards de dollars, révèle mardi le rapport annuel Art Basel/UBS.

Durant cette période, les ventes mondiales d’art ont augmenté de 3 % et dépassé leur niveau d’avant la pandémie en 2019, qui avait fortement perturbé le marché à l’instar du reste de l’économie mondiale.

« Une année de divergence »

« L’année 2022 peut être décrite comme une année de divergence », note le rapport. La croissance du marché est venue du haut de gamme alors qu’en Chine continentale et à Hong Kong les ventes ont diminué à cause des stratégies très strictes de lutte contre le Covid-19.

En revanche, « le marché américain a repris avec force, assurant à nouveau son premier rang » sur le marché mondial de l’art, souligne le rapport. Malgré les incertitudes, « les collectionneurs sont restés attachés au marché, selon l’étude, pour qui « cette croissance prudente face à une profonde incertitude témoigne de la force du marché de l’art post-pandémie et donne des raisons de croire en sa résilience ».

Le succès des NFT

Noah Horowitz, directeur général d’Art Basel, note que du côté de l’art numérique les choses progressent également malgré « l’hiver crypto », la chute brutale des cryptomonnaies qui stimulait ce segment. Pour l’organisme, qui orchestre l’une des plus grandes foires d’art contemporain au monde et s’est aussi installé à Paris depuis l’année dernière, « La popularité de l’art numérique, cinématographique et vidéo a considérablement augmenté, passant de 1 % des ventes en 2021 à 5 % l’année dernière ».









Les NFT (ces certificats d’authenticité numérique pour des contenus en ligne qui ont connu un engouement certain), qui soutiennent l’art numérique, « sont responsables en grande partie de ce changement et montrent comment le marché continue d’évoluer et de s’adapter à son époque », souligne M. Horowitz.

Le nouvel eldorado des collectionneurs

En 2022, les collectionneurs fortunés - interrogés par Arts Economics en collaboration avec UBS Investor Watch - restent optimistes sur le devenir du marché. Ils ont dépensé plus en 2022 qu’avant la pandémie et envisagent positivement 2023, « avec de solides projets de dépenses ».

Selon cette enquête, 77 % de ces collectionneurs fortunés s’attendaient à ce que le marché se développe et la majorité d’entre eux affichait l’intention d’acheter de l’art en 2023. « Ainsi, alors que les signaux de volatilité macroéconomique sont un sujet de discussion dominant comme nous nous dirigeons vers 2023, les données nous montrent un marché de l’art résilient soutenu par des collectionneurs disposant de fonds importants, en particulier dans le haut de gamme », explique M. Horowitz.