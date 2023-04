C’est la fin pour uTip. La plateforme française permettant aux créateurs du Web d’être rémunérés par des dons de leurs abonnés va fermer ses portes le 4 avril. « La plateforme cessera son activité le 4 avril car notre prestataire de paiement MangoPay a décidé de mettre fin à notre contrat. Aucun don ni aucun achat ne sera possible après cette date », a écrit sur Twitter l’entreprise en liquidation judiciaire depuis le 23 mars.

Selon uTip, les créateurs de contenus peuvent encore retirer leurs fonds et leur liste d’abonnés pendant quelques jours, afin de migrer vers une plateforme concurrente. Mangopay, une ancienne filiale d’Arkea Crédit Mutuel rachetée en 2022 par le fonds américain Advent International, avait clos il y a plusieurs mois le compte de uTip après avoir détecté des paiements utilisés pour financer du contenu pour adultes.

Plus de 10.000 créateurs actifs

Selon le cofondateur de uTip, Stanislas Mako, interrogé par l’AFP, il s’agissait d’une « erreur de modération » car l’activité des travailleurs et travailleuses du sexe est interdite sur la plateforme. Celui-ci regrette toutefois que Mangopay n’ait pas prévu des conditions de transfert des abonnements permettant une poursuite de l’activité de uTip, une entreprise déjà « en situation financière fragile ».

Lancée en 2017 et permettant au départ de financer du contenu en regardant des publicités, uTip avait su se faire un nom face à son rival français Tipeee, le site de financement de projets KissKissBankBank ou le service américain de mécénat Patreon. Ces services de financement participatif permettent aux internautes de soutenir leurs créateurs préférés sur les réseaux sociaux avec des dons uniques ou réguliers, ou en acquérant certains produits dérivés. La plateforme uTip comptait plus de 10.000 créateurs actifs et revendiquait en 2022 un volume d’affaires (tout l’argent ayant transité par son service) supérieur à 2 millions d’euros.