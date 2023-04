Voici le top 5 des banques préférées des Français

Ce ne sont pas les marques que l’on cite spontanément à la question « quelle est votre marque préférée ? ». Pourtant les banques rythment le quotidien des Français entre le découvert autorisé, les prélèvements automatiques ou différés, etc. En tête du top 5 des marques de banque préférées des Français, que 20 Minutes vous révèle en exclusivité, on retrouve le Crédit Agricole. Le podium est complété par la Caisse d’épargne et La Banque postale. Le Crédit Mutuel se hisse à la quatrième place alors que la Boursorama Banque, entité en ligne, sans guichet physique et qui appartient à une banque, la Société générale.









La Marque préférée des Français qui a lancé cette étude avec Opinion Way* observe : « Historiquement les secteurs des banques et des assurances en manque de "brand love" progressent depuis quelques années avec une mention spéciale pour les mutualistes. » D’ailleurs, voici les trois marques qui ont connu la meilleure croissance en 2023 par rapport à 2022 : Banque Populaire (+ 5 points), Caisse d’épargne (+3) et BNP-Parbias (+3).

Et si vous cherchez quelle est la marque d’info préférée des Français, vous tombez bien, c’est 20 Minutes.