Pimkie va fermer 64 magasins et supprimer 257 postes en cinq ans

Après Camaïeu, c’est une nouvelle enseigne de mode féminine, Pimkie, qui est dans la tourmente. Cédée en ce début d’année par le Groupe Mulliez à un consortium mené par les groupes Lee Cooper France, Amoniss (Kindy) et le groupe Ibisler Tekstil, la marque va être largement restructurée par ses nouveaux propriétaires a-t-on appris, ce mercredi, auprès de la direction de l’enseigne.

« Une structure saine et désendettée »

C’est ce mercredi que Pimkie a initié un processus d’information-consultation auprès du CSE de l’entreprise afin de présenter aux représentants du personnel un « plan de transformation visant à ajuster progressivement son organisation et à gagner en agilité », est-il expliqué dans un communiqué. Ce plan prévoit la fermeture de 64 magasins et la suppression de 257 postes dans toute la France au cours des cinq prochaines années. « Sur cette période, les leviers pour réduire le nombre de fermetures seront étudiés avec attention, à chaque fois que cela sera possible », précise la direction de l’enseigne.

Le consortium auquel appartient désormais la marque se félicitait pourtant que l’entreprise présente « une structure saine et désendettée depuis son rachat. ». Le plan social vise donc à « répondre à des enjeux structurels de long terme », alors que le secteur du prêt-à-porter « traverse une crise importante », a justifié la directrice générale de Pimkie, Sandrine Lilienfeld, dans le communiqué.