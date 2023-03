Voici le top 5 des marques de mode préférées des Français

Sapés comme jamais les Français en Levi’s, Adidas ou Nike ? C’est en tout cas le podium des marques de mode préférées des Français*, établi par la Marque préférée des Français et que 20 Minutes vous révèle en exclusivité. Après ces trois mastodontes internationaux de la mode street wear et/ou sportive, on trouve en quatrième position Damart, qui a su se réinventer ces dernières années et changer cette image vieillotte qui lui collait à la peau.

En cinquième position, on trouve Quechua. On savait que le rappeur Jul appréciait Kalenji. Là, c’est une autre marque de Decathlon qui prend position dans ce classement et montre comment les Français se sont approprié ses produits. La Marque préférée des Français souligne « la progression des marques qui concernent l’outdoor » dans ce classement 2023. Car outre Quechua dans le top 5, deux des trois plus fortes progressions sont Timberland (+8 points) et The North Face (+ 5 points), célèbre pour sa fameuse doudoune.





Autre marque préférée des Français : 20 Minutes dans la catégorie marque d’info. Normal vous nous lisez et nous remercions de votre confiance.