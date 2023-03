L’Observatoire des grandes marques, avec l’institut OpinionWay*, publie son huitième palmarès des marques préférées des Français ce lundi. Et comme chaque année, ce sont les marques alimentaires plaisir gourmand qui dominent. Visez un peu la tête du top 5 : La Laitière, Lu, Lindt, Bonne Maman et Carte d'Or. Il faut attendre la treizième position pour trouver une marque non alimentaire, avec Samsung. Et sur ce top 30, 24 marques vendent des produits alimentaires.





Cela vous semble énorme ? En réalité, c’est la première fois en huit éditions qu’il y en a aussi « peu ». Au total, six marques non alimentaires figurent dans le top 30 : Samsung, donc (13e), Tefal (15e), Bic (16e), Decathlon (17e), Moulinex (19e) et Bosch (23e). Il n’y en avait que quatre en 2022. Moins gourmandes, ces marques offrent alors une autre promesse. « Elles sont très pratiques et poursuivent la tendance observée depuis les confinements de 2020 », explique un représentant de la Marque préférée des Français. Avec la crise sanitaire, l’essor du télétravail, la plus grande importance accordée au cadre perso, « les produits de la maison prennent de plus en plus d’ampleur dans le cœur des Français. ». Les dernières mesures sanitaires ont pourtant été levées depuis plus d’un an au moment de l’étude (réalisé en février 2023), ce qui montre bien « qu’on est sur une tendance de fond, et non sur un épisode spécifique à la crise sanitaire ».

L’utile de plus en plus apprécié

L’exemple qui illustre le mieux cette tendance est Bic. Absente du top 30 en 2022, elle fait une percée canon jusqu’à la 16e place. Pourtant, sans manque de respect aucun, un stylo Bic ne vend pas forcément du rêve. « Mais ça fait le travail, et c’est l’une des marques jugées les plus utiles », indique la Marque préférée des Français. Elle se place quatrième dans cette catégorie, derrière trois géants de la livraison : Colissimo, Chronopost, Amazon. « Cela montre l’importance qu’a prise le chez-soi et la maison. Un stylo Bic, ça dépanne toujours, et ça suffit pour marquer le cœur des Français. » En 2023, on vibre donc moins pour l’impossible que pour l’efficace.









Autre tendance de l’année, la proximité, « devenu l’item le plus important aux yeux du consommateur ». C’est ce qui explique la progression fulgurante de Decathlon, passé de la 30e à la 17e place : « La proximité est le facteur clé, et Decathlon est vu comme l’enseigne numéro 1 là-dessus. » Une place qu’il occupait déjà en 2022, preuve que le critère « proximité » a pris de l’importance dans ce classement final.

Made in France et nourriture gourmande, les deux valeurs sûres

Mais on l’a vu au début, certaines valeurs sûres demeurent : même si elle perd du terrain, la nourriture, et particulièrement « la gourmande, est la plus à même de marquer le cœur des Français ». Alors qu’on aurait pu penser que l’inflation historique de 2022 allait freiner les achats plaisirs, ils sont encore fortement représentés. Si vous en doutez, relisez le top 5 plus haut, et vous verrez qu’on est plus sur des desserts et des gourmandises que sur des lentilles ou du riz.

Même si, crise du pouvoir d’achat oblige, « certains arbitrages ont eu lieu. Oui, le plaisir sucré/salé reste en haut du classement, mais il recule un peu dans sa domination », note le rapport.

Enfin, notons le made in France. Sept marques françaises squattent le top 10, et 22 le top 30. Un ratio identique à 2022. « Les marques françaises sont solidement ancrées dans les préférences du consommateur », explique la Marque préférée des Français. Pour rentrer dans ce top 30 si vous n’êtes pas du pays, mieux vaut être une référence dans votre domaine : on trouvera ainsi les casseroles allemandes Tefal, les portables coréens Samsung ou les pâtes italiennes Barilla. Que des tops mondiaux.