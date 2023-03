Le premier groupe bancaire suisse UBS rachète son rival en difficulté Credit Suisse, a annoncé dimanche le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, estimant que c’était le meilleur moyen de « rétablir la confiance ». Cette solution « n’est pas seulement décisive pour la Suisse (…) mais pour la stabilité de l’ensemble du système financier » mondial, a assuré Alain Berset.

Pression des autorités

La plus grande banque de Suisse UBS, poussée par les autorités, a accepté dimanche d'acheter sa rivale Credit Suisse pour 2 milliards de dollars, selon le Financial Times, acceptant de doubler la mise in extremis pour empêcher une débâcle et un mouvement de panique sur les marchés lundi.









Les présidents des deux géants bancaires Colm Kelleher pour UBS et Axel Lehmann pour Credit Suisse, ont participé à une conférence de presse du président de la Confédération Alain Berset. La fusion entre ces géants, qui font tous deux partie du club très fermé des 30 établissements bancaires trop importants pour faire faillite, devrait donc être bouclée et annoncée à temps pour l'ouverture des marchés asiatiques. L'espoir étant que cela puisse suffire à empêcher une panique généralisée.