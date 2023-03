Le Trésor britannique se voulait rassurant. Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, semble pour sa part moins serein. Il a estimé dimanche que la faillite de la banque californienne Silicon Valley Bank (SVB) mettait en danger le secteur de la tech britannique.

« Il existe un risque sérieux pour nos secteurs de la technologie et des sciences, dont beaucoup font affaire avec cette banque », a déclaré Jeremy Hunt lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision britannique Sky News.

« A la recherche d’une solution »

La Silicon Valley Bank, une banque californienne, a été fermée vendredi par les autorités américaines et l’Agence américaine de garantie des dépôts, la FDIC, a pris le contrôle de l’établissement, qui devrait rouvrir lundi sous un nouveau nom. Hunt a déclaré qu’il s’était entretenu ce week-end avec le Premier ministre Rishi Sunak et le gouverneur de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey, et qu’ils travaillent « à un rythme soutenu à la recherche d’une solution ».

Il a ajouté que ce plan permettrait de répondre aux besoins de trésorerie des entreprises touchées par l’implosion de la banque, prêteur de « certaines de nos entreprises les plus prometteuses et les plus excitantes ».









Sauvetage par la Bank of London ?

Peu connue du grand public, SVB s’était spécialisée dans le financement des start-up et était devenue la 16e banque américaine par la taille des actifs. Sa disparition constitue non seulement la plus grande faillite bancaire depuis celle de Washington Mutual en 2008 mais aussi la deuxième plus grosse défaillance d’une banque de détail aux Etats-Unis.

La banque ne parvenait plus à faire face aux retraits massifs de ses clients, principalement des acteurs de la tech, et ses ultimes tentatives de lever de l’argent frais n’ont pas abouti. Samedi, le Trésor britannique a assuré que les problèmes de SVB étaient « spécifiques » et n’avaient « pas d’implications sur d’autres banques exerçant au Royaume-Uni ».

Concernant la branche britannique de SVB, la Banque d’Angleterre a expliqué dans un communiqué samedi matin qu' » en l’absence d’informations supplémentaires significatives », elle avait « l’intention de demander au tribunal de placer la Silicon Valley Bank UK Limited dans une procédure d’insolvabilité bancaire ».

La chaîne de télévision britannique Sky News rapporte de son côté, sans donner plus de détails, que la jeune Bank of London, ouverte il y a deux ans, est en train d’étudier les possibilités de sauvetage de la filiale britannique de la SVB.