Carcassonne contre Béziers. Ça a tout l’air d’être l’alléchante affiche d’un derby de Pro D2, ou celle d’un vieil Intervilles. Et pourtant, c’est bien plus, qui se joue en ce moment entre ces deux capitales du Languedoc. L’une des deux accueillera, dans quelques années, les Grands Buffets. Louis Privat, le fondateur de ce prestigieux restaurant à volonté, qui accueille à sa table plus de 360.000 clients chaque année, a décidé de quitter Narbonne (Aude), après avoir été quelque peu échaudé par la commune.

Le restaurateur n’a toutefois pas manqué de candidats, quand il a fait savoir qu’il pliait bagage, tant les Grands Buffets sont l’assurance d’attirer des centaines de milliers de touristes. « On a été sollicité par Castelnaudary, Toulouges, Rivesaltes, Lézignan-Corbières, etc. Jusqu’à Sète, Montpellier, Nîmes, confie Louis Privat. Ce sont les mairies, qui m’ont spontanément fait part de leur intérêt. Je reçois aussi, tous les jours, des propositions de promoteurs, qui me disent qu’ils ont un terrain, pour moi. »









Une dizaine d’hectares, et une sortie d’autoroute

Mais déplacer une telle institution, ça demande un peu de réflexion. Et entre Carcassonne et Béziers, ça ne va pas se jouer au tir à la corde. Les Grands Buffets ont besoin d’une dizaine d’hectares pour s’installer. D’autant plus que Louis Privat souhaite implanter, aux abords de son restaurant, un hôtel et une grande épicerie. Il faut aussi, une sortie d’autoroute à proximité, l’assurance d’être accessible facilement pour les centaines et les centaines de cars de clients affamés qui débarquent chaque année aux Grands Buffets.

Les terrains proposés par les communes de Béziers et de Carcassonne cochent ces deux critères indispensables. « Il faut, aussi, qu’il y ait une volonté des élus de nous accueillir, confie Louis Privat. Mais aussi que le monde socioprofessionnel y soit favorable. Il n’est pas question de nous installer dans un lieu où on nous dirait "Ah, mais vous allez siphonner le marché de la restauration", etc. Je ne veux pas que l’on soit vu comme un prédateur. Je ne viens pas pour perturber le marché, je viens pour le dynamiser. »

Louis Privat souhaite aussi que les territoires susceptibles d’accueillir les Grands buffets soient capables d’accompagner ses salariés, qui souhaiteront déménager, dans leurs recherches d’une crèche ou d’une école, notamment. Son fondateur espère que les nouveaux Grands buffets ouvrent en 2027 ou en 2028. Quant à la décision tant attendue, Carcassonne ou Béziers, elle sera prise « le plus rapidement possible », note-t-il.