Cent produits « du quotidien » (lessive, couches pour bébé, pâtes à tartiner, farine, biscuits…) et 100 autres labellisés « sains » (yaourts, œufs, légumes frais, pain, lait ou céréales) avec un Nutri-Score A et B. Le distributeur Carrefour va lancer mi-mars son propre « panier anti-inflation » composé de ces 200 produits vendus en moyenne deux euros, annonce son PDG Alexandre Bompard dans un entretien au Journal du Dimanche.

Les produits seront commercialisés sous les marques Carrefour et Simpl et seront vendus « à prix bloqués, du 15 mars au 15 juin ». Le groupe lancera ce panier « essentiel et nutrition » - dont la composition a été choisie lors de tables rondes avec les clients de l’enseigne –, dans les linéaires de ses 5.945 magasins français dans dix jours, poursuit Alexandre Bompard. Cela fait suite à l’abandon du « projet d’un panier uniforme et commun à toutes les enseignes », évoqué dès décembre par la ministre des PME Olivia Grégoire, « mais rejeté depuis par la plupart des distributeurs », écrit le JDD.

« Un nouveau choc violent pour les ménages les plus fragiles »

« Nous avons trouvé un très bon accord avec le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, a déclaré Alexandre Bompard, PDG du groupe, au journal. Il a décidé de laisser à chacun la liberté de définir les opérations de son choix. » « Il était essentiel que tous les acteurs puissent s’engager en même temps, mais avec une pleine autonomie d’action. Le résultat en sera d’autant plus puissant », affirme-t-il encore.

Depuis un an, Carrefour avait déjà mis en place un panier de 15 fruits et légumes vendus à moins de 1 euro, qui a donné « de très bons résultats », selon Alexandre Bompard. « La fin des négociations avec les industriels laisse présager une augmentation supplémentaire (des prix). C’est un nouveau choc violent pour les ménages les plus fragiles », dit-il. « Le niveau de l’inflation alimentaire va rester à deux chiffres jusqu’à cet été en s’élevant probablement au-dessus de celui atteint actuellement », complète le PDG de Carrefour.

Début février le concurrent Système U avait annoncé lancer son panier de « 150 produits à prix coûtant », pour « une durée indéterminée ». Depuis que l’inflation a fait son retour en tête des préoccupations des Français, la distribution multiplie les opérations, prix bloqués, bouclier anti-inflation, dont le but est d’attirer ou de fidéliser des clients, face à une inflation alimentaire qui a grimpé de quelque 14,5 % sur un an en février, selon l’Insee.