« C’est qui le patron ? ! », « Faire France », « Les éleveurs vous disent merci », « En direct des éleveurs », « Les 20 fermes », « CantAveyLot », « Juste et Vendéen », etc. Elles sont apparues il y a sept ans et faisaient cette semaine encore partie des enseignes les plus regardées du Salon de l’agriculture. Les marques de lait dites « équitables » ou « solidaires » sont devenues des habituées des rayons. Comment se portent-elles ? L’objectif initial est-il tenu ? 20 Minutes fait le point sur celle qui ont été lancées en réponse à la crise traversée par le secteur laitier et qui promettent toutes d’améliorer la rémunération des éleveurs en leur reversant un « juste prix ».

La plus connue est sans conteste « C’est qui le patron ? ! ». Lancée en octobre 2016 avec l’idée affichée de « permettre aux consommateurs de reprendre la main », cette coopérative achète du lait aux éleveurs avec l’engagement de les payer à un « prix juste » fixé par eux. Ces mêmes éleveurs s’engagent à suivre un cahier des charges strict décidé par les internautes (pas d’OGM, fourrages locaux, etc.). En contrepartie, le litre de lait en magasin est un peu plus cher que les autres marques : 0,99 euro au départ, 1,27 euro désormais.

« C’est fou, ça donne plein d’espoir »

Ce qui n’empêche pas la brique « C’est qui le patron ? ! » de faire un tabac. Au point de s’imposer comme la plus vendue de France (hors marque distributeur). « C’est fou, ça donne plein d’espoir, se réjouit Nicolas Chabanne, président et cofondateur de la marque. On a récemment été obligé d’augmenter notre prix de manière significative en raison de l’inflation et les ventes ont continué d’augmenter. Ça montre bien que, lorsqu’ils sont convaincus par la démarche, les consommateurs ne recherchent pas systématiquement à payer le moins cher possible. »





Une brique de lait d'un litre de la marque «C'est qui le patron» - M.Gile/Sipa

Selon lui, la « transparence » serait le principal atout de l’initiative. Quelque 54 centimes sont reversés aux éleveurs par litre de lait, sans léser toutefois les marges de la grande distribution. Composée de 13.000 sociétaires, la coopérative, qui a décliné depuis 2016 une quinzaine d’autres produits (beurre, œufs, chocolat, miel, jus de pommes, etc.), travaille aujourd’hui avec plus de 3.000 producteurs répartis dans toute la France. Pas forcément en exclusivité. « Les 80 familles historiques qui étaient là au lancement travaillent à 100 % avec nous, assure Nicolas Chabanne. Donc 100 % de leur lait est payé au juste prix. Ça a changé leur vie : elles ont des salaires dignes, leurs dettes sont épurées, elles ont modernisé leurs équipements, elles prennent des vacances. Pour les autres, la marque représente généralement 50 % ou plus de leur activité. Le changement est moins spectaculaire mais leur vie s’est améliorée. ».

« C’est qui le patron ? ! » a réalisé 1,3 million d’euros de bénéfices en 2022 et prétend recevoir « chaque jour des appels de producteurs voulant rejoindre le réseau ». Elle entend désormais « continuer comme ça » tout en « aidant d’autres marques équitables à se développer ».

« Personne ne nous voyait en vie six mois après »

Moins connue du grand public, la marque « En direct des éleveurs » était, elle, la première à débarquer dans les rayons, dès août 2016. Elle avait, surtout, choisi une approche différente des autres pour « mieux rémunérer les éleveurs ». Pas d’achat-revente, pas d’intermédiaire, ce sont les producteurs de lait eux-mêmes qui gèrent tout de A à Z, de la traite des vaches jusqu’au conditionnement, sur le modèle du circuit court. Pour y parvenir, 31 agriculteurs de Loire-Atlantique, de Vendée et de Charente ont ouvert leur propre laiterie, à Remouillé, au sud de Nantes. Huit millions d’euros ont été investis. Près de sept ans plus tard, le nombre d’éleveurs engagés s’est réduit à 20 mais l’expérience est un succès.

Près de 11 millions de litres de lait agréé Bleu-blanc-cœur ont été écoulés en 2022 auprès des enseignes Leclerc, U et Intermarché à un prix oscillant de 1 euro à 1,20 euro le litre. Et la promesse d’une « rémunération minimale de 1.700 euros par mois » est tenue. « Certains mois c’est même bien au-dessus, insiste Fabrice Hégron, cofondateur de la laiterie. Quand les autres marques parlent de prix reversé à l’éleveur, nous sommes les seuls à pouvoir s’engager sur la rémunération réelle. On est certifié pour ça. C’est ce qui a fondé notre démarche. »





La clé de la réussite de « En direct des éleveurs » repose donc sur l’implication des actionnaires qui ont dû se former à de nouvelles compétences en plus de leur activité agricole. « On a chacun un rôle précis dans l’entreprise. Cela suppose d’être habile, de jouer collectif et de partager les mêmes valeurs », explique Fabrice Hégron, qui sait que « ça peut faire peur ».

A l’avenir, la marque souhaite « assurer la pérennité du modèle » en « augmentant le nombre d’éleveurs » partenaires. « L’objectif n’est pas de grandir pour grandir, rappelle Fabrice Hégron, prudent. Personne ne nous voyait en vie six mois après le lancement. Mais on est encore là ! »