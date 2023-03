« Je vis seule à Paris donc je me prends toutes les augmentations en pleine face. » Alors que des milliers de Français se mobilisent contre la réforme des retraites d’Emmanuel Macron, 20 Minutes donne la parole à Leslye Granaud. La créatrice de contenus a accepté de nous ouvrir ses comptes du mois de février 2023.

Cette autoentrepreneuse s’estime chanceuse, « j’ai un toit au-dessus de la tête et je ne crève pas de faim » mais la trentenaire est sur le fil du rasoir financièrement. Si les mois de novembre et décembre permettent plus de placements de produits, donc de plus grosses rentrées d’argent, les mois de juin, juillet et août sont quasi nuls. « Selon les mois, j’oscille entre 500 et 1.500 euros net » détaille Leslye Granaud.

Ces derniers mois, ce sont les dépenses liées à l’alimentation et à l’électricité qui ont plombé le budget de l’influenceuse et qui font qu’elle se retrouve dans le rouge en février.

Toute la liste de ses dépenses et son interview sont à retrouver dans la vidéo placée en tête d’article…