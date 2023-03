C’est une bonne nouvelle pour les vacanciers de retour ce week-end qui emprunteront leur voiture pour rentrer. Le patron du groupe Leclerc a annoncé ce vendredi bloquer les prix de l’essence dans ses stations-service. « Ce week-end, retour de vacances pour beaucoup de Français, l’essence sera à prix coûtant dans les centres Leclerc », a déclaré Michel-Edouard Leclerc sur France Info. Le groupe s’engage donc à ne pas faire de profit en ne prélevant aucune marge sur le produit pendant tout le week-end.

Un effort qui correspond, selon le PDG, à « 5 à 6 centimes ». Il explique notamment être motivé par le fait de ne pas vouloir mettre « des braises pour chauffer » avant le mouvement de grève reconductible à partir du 7 mars contre la réforme des retraites, et « le risque que les dépôts pétroliers soient bloqués. »

Engagement ponctuel

Alors que Total a promis aux consommateurs que les tarifs à la pompe ne dépasseront pas les deux euros sur les principaux carburants dans les stations pendant toute l’année 2023, Michel-Edouard Leclerc ne peut pas s’engager autant dans le temps.





« Je ne produis pas le pétrole et je ne peux pas garantir que je vais l’acheter dans de bonnes conditions dans 15 jours », explique-t-il. En revanche, « si Total me garantit, en tant qu’un de ses meilleurs clients, qu’il va me faire cette ristourne je m’engage à la restituer intégralement pour le consommateur ». « Je m’engage sur le meilleur prix, c’est mieux qu’un prix plafond », ajoute-t-il.