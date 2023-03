La success-story se poursuit. Installée à Saint-Hilaire-de-Chaléons, au sud-ouest de Nantes, la société de 12 employés, Les Rhums de Ced’, a inauguré ce jeudi sa nouvelle usine de production, quatre fois plus grande que l’ancienne. Objectif : continuer l’ascension remarquée de la marque, entamée depuis sa naissance en 2011. Ce qui était au départ une petite entreprise artisanale est devenue l’un des poids lourds du marché des rhums arrangés en métropole. « Nous sommes leaders dans l’univers de la cave et de l’épicerie fine », revendique Arnaud Bonnet, le responsable marketing de l’entreprise.

Créée par le Nantais Cédric Brément, Les Rhums de Ced' a été rachetée en 2018 par le groupe Dugas, spécialisé dans la distribution de spiritueux. Depuis, l’entreprise a vu le succès de sa marque principale, les Ti arrangés de Ced', exploser : pas moins de 600.000 bouteilles ont été produites l’an passé. Et ce n’est pas terminé : l’investissement pour les nouveaux locaux de 2.000 m2 atteint les 3,5 millions d’euros. Les tâches restent manuelles mais cadencées à la chaîne. De quoi aider Les Rhums de Ced' à se développer et toucher une clientèle toujours plus large.

Il faut dire que le rhum arrangé a le vent en poupe. Dans une étude commandée par le groupe Dugas en 2021, 62 % des Français se déclaraient consommateurs de rhum, parmi lesquels près de la moitié (46 %) avaient une préférence pour les rhums arrangés. Forts de ce marché prospère, Les Rhums de Ced’ont pu diversifier leurs points de distribution : à l’origine présents uniquement chez les cavistes et les épiceries fines, ils sont maintenant en vente dans les enseignes de la grande distribution depuis 2021.

Au yuzu, à la mirabelle, au caramel ou à… la cachaça

« En 2013, on était les premiers à proposer un rhum arrangé vieilli en fût » explique Arnaud Bonnet. C’est une de leurs spécialités : offrir une seconde vie à des fûts utilisés auparavant pour d’autres alcools (whisky, Saint-Émilion…) pour y faire macérer un rhum arrangé et le doter de notes alcoolisées. Parmi la trentaine de recettes de la gamme, on retrouve toutes sortes de fruits : ananas, yuzu, mirabelle, mais aussi des mélanges avec du caramel au beurre salé, des noix de macadamia ou du cacao.





Le chai des Rhums de Ced', où les rhums arrangés vieillissent dans des fûts récupérés. - P.Quentin / 20Minutes

Cette année, Les Rhums de Ced’ lancent le Ti Chaça : la cachaça arrangée, une eau-de-vie de canne à sucre brésilienne, avec deux nouvelles recettes. « Une première dans l’univers des spiritueux ! Personne n’avait jamais arrangé de la cachaça avant nous, » se vante Arnaud Bonnet.

Un ancrage local et artisanal

Dès que c’est possible, l’entreprise fait appel à des producteurs locaux. « On travaille avec les Vergers d’Herbauges à côté, avec la Fraiseraie de Pornic à 20 km de chez nous, avec le caramel au beurre salé de notre région », explique Guillaume Robert, le directeur. « Même les graphistes qui font les étiquettes sur les bouteilles sont de la région », ajoute un membre de l’entourage du directeur. À l’année, ce sont près de 30 recettes différentes de rhums arrangés qui sont produites constamment. Les Rhums de Ced’prennent aussi des commandes particulières : le Puy du Fou par exemple, a son rhum arrangé à l’ananas sorti tout droit… de Saint-Hilaire-de-Chaléons.

À l’avenir, la petite entreprise entend étoffer son réseau de cavistes, toucher plus de cafés, d’hôtels et de restaurants, et étendre les pays où elle exporte ses produits. Pour le moment, Les Rhums de Ced’ sont exportés au Canada, dans certains pays d’Europe et en Chine depuis peu. Arnaud Bonnet explique : « le défi est de continuer à exporter la culture du rhum arrangé en dehors de la France, ce n’est pas évident pour toutes les cultures de mettre des fruits dans de l’alcool fort ! »