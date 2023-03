L’interdiction reste en vigueur. Il est toujours prohibé d’importer des viandes et produits à base de viande issus d’animaux traités avec des antibiotiques de croissance en France. Un arrêt publié au Journal officiel, publié jeudi, a réitéré l’interdiction de l’importation et de la commercialisation de ces produits, également appliquée par l’Union européenne depuis 2006.

Les exploitants du secteur alimentaire doivent ainsi mettre en œuvre « les diligences raisonnables » afin de s’assurer que les viandes et produits à base de viandes importés ou commercialisées ne sont pas issus d’animaux ayant reçu de tels médicaments.

Risques d’émergence de microbes résistants

Hors de l’UE qui interdit le recours à ces médicaments depuis 2006, des élevages ajoutent des antibiotiques dans les aliments des animaux pour favoriser leur croissance et non à des fins de soin. La pratique est mise en cause pour son concours à l’émergence de microbes résistants aux antibiotiques utilisés pour soigner des infections humaines ou animales.









Un précédent arrêté, interdisant cette pratique, avait été pris pour une durée d’un an, en février 2022. Ce nouvel arrêté ne fixe pas de durée.