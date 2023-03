Ce sont les bonnes élèves de la carte de la France. Selon Enedis, dont France Bleu a dévoilé une carte de données mercredi, le Lot (-13,9 %), les Landes (-13,6 %) et l’Aude (-12,8 %) sont les trois départements avec la consommation d’électricité la plus en baisse cet hiver, sur une période courant du 15 octobre 2022 au 5 février 2023.

En revanche, les Ardennes (-3,7 %), la Moselle (-4,2 %) ou encore l’Orne (-4,3 %), sont les départements où la consommation électrique a le moins baissé. Deux explications pour justifier ses disparités territoriales, selon Enedis : les différences de températures entre les régions, et l’équipement des foyers.

Un effort de sobriété salué par le gestionnaire électrique du réseau

« Le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen affichent les baisses les plus importantes : c’est que l’on y trouve le plus fort taux de chauffage électrique et donc le gisement d’économie d’électricité le plus élevé », précise le gestionnaire du réseau électrique.

Dans la capitale, Enedis a observé une baisse de la consommation de 10 %. Globalement, la baisse est comprise entre 4 % et 14 %, selon les départements. Un effort salué par le gestionnaire du réseau, alors que le gouvernement a effectué plusieurs appels à la sobriété énergétique durant l’hiver.