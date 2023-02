Bis repetita ? A l’approche de la grosse saison, au bord de la Méditerranée, les CV n’affluent pas cette année encore dans les restaurants. Selon des estimations de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih), relayées par France 3 Occitanie, en Languedoc et en Roussillon, plus de 50.000 emplois sont pourtant à pourvoir. Les restaurateurs vont-ils faire face une fois encore à une pénurie de main-d’œuvre ?

Dans le cadre d’un article, 20 Minutes recherchent des témoignages de restaurateurs du Languedoc et du Roussillon qui craignent de manquer de bras, pour la saison. Vous galérez à trouver des serveurs, des cuisiniers, des plongeurs, des plagistes, etc. ? Pourquoi ? Avez-vous remis en cause les conditions que vous proposiez ?

Saisonniers, pourquoi, selon vous, ces métiers n’attirent plus ? Est-ce à cause du salaire, des horaires, de l’épuisement ? On recherche également des personnes qui travaillent dans des restaurants pendant la saison, ou qui ont arrêté. Pour répondre à cet appel à témoignages, vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous. Merci beaucoup !