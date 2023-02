L’emblématique usine Meccano de Calais, qui produit les jouets de construction centenaires, doit fermer d’ici 2024, a annoncé, mardi, son propriétaire, le groupe canadien Spin Master. Les négociations sur un PSE doivent ouvrir en mars pour déterminer l’avenir des 50 salariés.

Pointant du doigt le « manque de compétitivité du site », le groupe a indiqué dans un communiqué n’avoir « plus d’autre choix que d’envisager l’arrêt des activités industrielles de l’usine de Calais d’ici le premier trimestre 2024 ».

Un équilibre financier jamais atteint

L’usine « n’est jamais parvenue à atteindre un équilibre financier », alors qu’elle est « confrontée à des conditions de marché difficiles, aggravées par la récente flambée des coûts des matières premières et de l’énergie », ajoute Spin Master. Le groupe rappelle avoir investi « 7 millions d’euros depuis 2014 », sans pour autant arriver « à redresser durablement la situation ».

L’objectif « est désormais d’apporter un accompagnement individuel à chacun des 50 salariés concernés », et la direction « engagera prochainement une négociation avec les partenaires sociaux pour définir les modalités d’un plan de sauvegarde de l’emploi ».









Implantée à Calais depuis 1959 et acquise en 2014 par Spin Master, l’usine de Calais est « le seul site de production de jouets » appartenant au groupe canadien. Mais Spin Master fait aussi produire des jouets Meccano, et d’autres marques, par « un réseau de partenaires » situés « en Europe, en Asie et en Amérique latine », a précisé à l’AFP un porte-parole de la direction.

La direction a informé dans la journée les représentants du personnel et salariés. Elle ouvrira, le 2 mars, la procédure légale prévoyant deux mois de négociations avec les partenaires sociaux, avant l’examen du projet de PSE par l’administration du travail. Spin Master assure rester « ouvert à toutes propositions qu’un éventuel repreneur pourrait faire pour le site ».