Il ne faut pas avoir fait maths sup ou être un expert en économie pour comprendre que 20 euros ça ne vaut que 20 euros. Pourtant, certains billets de 20 euros en vaudraient en réalité 200, selon certaines publications sur les réseaux sociaux. Les internautes partagent plusieurs articles, comme celui de Santé +.

Certains n’y croient pas une seule seconde : « 20 euros, c’est 20 euros. Il est impossible que j’aille m’acheter une télévision avec. » Ou encore : « Si c’était le cas, on le saurait depuis longtemps. » Et à l’inverse, d’autres y croient dur comme fer : « Ils ne veulent pas qu’on le sache pour continuer à dépenser trop. » 20 Minutes fait le point sur cette énigme.

La valeur des billets reste inchangée sur le marché

La Banque centrale européenne (BCE) est l’institution qui gère la monnaie unique, donc l’euro. Et comme elle l’explique à 20 Minutes, « pour les paiements et les réserves de valeur, tous les billets en euros ont toujours la valeur nominale respective. ». Et d’ajouter que « par exemple, un billet de 20 euros est émis pour 20 euros ». Vous ne pourrez pas donc effectivement pas aller acheter une télévision avec un simple billet de 20 euros, ou tout autre chose ayant une valeur supérieure à ce prix.

La BCE souligne également qu’elle n’a « aucune responsabilité en ce qui concerne la vente de billets en euros entre collectionneurs privés ». Et c’est bien de cela qu’il s’agit, comme le note bien l’article de Santé + : « Pour certains collectionneurs, ces billets peuvent se négocier 10 fois leur prix. »

La rareté fait la valeur

Pour connaître la valeur d’un billet, le collectionneur va s’intéresser à trois choses : les chiffres et lettres correspondants au pays émetteur, le numéro de la planche à l’impression, et la signature du directeur ou de la directrice de l’époque. Ceux signés par Wim Duisenberg ou Jean-Claude Trichet peuvent rapporter gros, puisqu’ils sont de plus en plus rares.

Ensuite, pour trouver la perle rare, il faut chercher certains modèles moins souvent imprimés. En 2013, de nouveaux billets de 5 euros ont été mis à la circulation, avec une particularité qui a fortement intéressé les collectionneurs. Le numéro de série est des plus originaux : SC1111111111. Dix chiffres identiques qui se suivent. Sur Internet, certains de ces billets ont été vendus pour 5.000 euros. En somme, plus le billet est rare, plus il a de la valeur.

Selon les experts, « le billet de 20 euros imprimé en France, sous la série L004, signé de M. Duisenberg qui peut valoir jusqu’à 60 euros. Son homologue italien enregistré J002, toujours signé M. Duisenberg peut à son tour atteindre les 200 euros. Enfin, le billet émis en Slovaquie série G012 signature de M. Trichet peut valoir 95 euros ».