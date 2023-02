Et si vous pouviez prendre le train autant de fois que vous le souhaitiez pour moins de deux euros ? Selon la page Facebook « Proposition voyage », ce serait une nouvelle offre lancée par la SNCF. Elle affirme : « SNCF a décidé de rectifier la situation et de délivrer des laissez-passer annuels à tous pour seulement 1,95. »

La publication apparaît sur de nombreux réseaux sociaux comme une publicité. - Capture d'écran

Toujours selon cette page, « cette décision est due à l’indignation des clients après la hausse des prix ». L’offre apparaît également comme une publicité sur différents réseaux sociaux tels qu’Instagram, toujours avec le même intitulé de page. Il est expliqué qu’il faut répondre à un quiz pour gagner son prix.

Plusieurs commentaires de soi-disant gagnants avancent : « Il se trouve que mon travail m’amène à voyager dans d’autres villes. Et ce laissez-passer m’a beaucoup aidé ! Je vous suis reconnaissant d’une telle action ! » Certains se veulent même rassurants en affirmant : « Ce n’est certainement pas une escroquerie. La SNCF ne veut pas risquer sa réputation. » 20 Minutes vous en dit plus.

FAKE OFF

Des réductions ou une baisse des prix auraient été les bienvenues suite à la hausse de ce début d’année et à l’inflation actuelle. Mais il ne fallait pas non plus rêver de voyages illimités pour la modique somme de 1,95 euro. C’était évidemment trop beau pour être vrai. La SNCF a confirmé à 20 Minutes qu’il s’agit d’une démarche « frauduleuse ». « Notre service juridique est prévenu », ajoute la compagnie ferroviaire.

La page paraît pourtant plutôt fiable. En cliquant sur le lien de l’annonce, vous arrivez sur le logo de la SNCF, suivi de l’inscription : « Aujourd’hui, vous avez été choisi au hasard pour participer à cette enquête. Cela ne prendra qu’une minute et vous pourriez gagner un prix : Carte SNCF MAX Actif + pour des voyages illimités ! » Trois questions suivent. Puis, après un petit jeu, auquel vous gagnez à tous les coups, vous n’avez plus qu’à remplir un formulaire. Puis à transmettre vos coordonnées bancaires… et l’arnaque est jouée.

Le pass Max actif +

Sur l’illustration et dans les commentaires des faux gagnants, tous plus élogieux les uns que les autres, se trouve une carte « Max actif + ». Il s’agit d’un abonnement qui existe bel et bien à la SNCF. Dans celui-ci « 450 réservations sont incluses », à raison de « 4 à 5 allers/retours par semaine » maximum. Le prix dépend alors de la ligne que vous choisissez pour cet abonnement. Par exemple, pour un trajet Paris Montparnasse - Bordeaux Saint-Jean, il faudra compter 7.308 euros par an, en seconde classe.

Bien loin du montant annoncé de 1,95 euro. La SNCF précise d’ailleurs sur son site : « A partir du 10 janvier 2023, vos abonnements augmentent de 5 % à leur date anniversaire. De plus, l’accès aux trains TER et INTERCITES est soumis à l’acceptation de votre région. » L’heure est donc loin d’être aux réductions.