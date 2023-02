De notre envoyé spécial à Turin,

L’inflation n’a pas disparu avec la nouvelle année, loin de là. En janvier 2023, la hausse des prix a continué en France, avec des produits en moyenne 6 % plus cher qu’en janvier 2022. En Italie, l’inflation s’établit à 10,1 % sur la même période. La France est-elle vraiment plus épargnée que son voisin ? Pour en avoir le cœur net, 20 Minutes a rempli son plus beau chariot dans un Carrefour Market de chaque côté des Alpes, une fois à Turin, une fois à Paris. Et dans notre liste de courses, que des produits basiques : pâtes, viande, fruits…

Alors, revanche de la finale de 2006 ou victoire italienne dans la bataille des courses pas cher ? Le verdict en vidéo ci-dessus.