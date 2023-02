Le géant de l’électricité EDF s’apprête à annoncer vendredi une dette stratosphérique et des pertes colossales au terme d’une année noire, plombée par les déboires de son parc nucléaire, mais aussi par sa contribution forcée au « bouclier tarifaire » des Français. L’année 2022 aura été une année tristement record pour le fleuron fragilisé de l’énergie qui a vu sa production électrique nucléaire et hydraulique tomber à des niveaux historiquement bas en pleine crise énergétique et climatique mondiale.

En juillet, EDF avait annoncé une perte historique rien qu’au premier semestre de 5,3 milliards d’euros. Sa dette nette devrait atteindre 57 milliards pour l’exercice entier selon les analystes sondés par Bloomberg et Factset. « A un moment où l’électricité coûte cher, le mégawattheure qu’on ne produit pas est un manque à gagner terrible », indiquait il y a quelques semaines à l’AFP Julien Teddé, directeur général du courtier Opéra Energie.









L’exploitant EDF a en effet cumulé les ennuis entre la découverte de corrosion sur des tuyauteries cruciales pour la sûreté des centrales nucléaires et les retards pris dans leur maintenance à cause du Covid-19. Résultat : en 2022, la disponibilité moyenne du parc de 56 réacteurs est tombée à 54 % (contre 73 % sur la période 2015-2019), faisant planer la menace de coupures électriques en plein hiver.

Corrosion, sécheresse, guerre en Ukraine

Finalement, le pire a été évité grâce aux importations d’électricité, aux efforts de sobriété des Français et à la course d’EDF pour rebrancher ses réacteurs. Il n’empêche, la note risque d’être salée pour l’électricien. Jamais aussi peu de térawattheures d’origine nucléaire n’avaient été produits depuis 1988, avant la fin de la construction du parc nucléaire : 279 TWh en 2022. Bien loin de l’époque où EDF crachait 430 TWh comme en 2005.

Pour ne rien arranger, la production électrique de ses barrages, mise à mal par une météo exceptionnellement sèche et chaude, est tombée à son « plus bas niveau » depuis la sécheresse mémorable de 1976, a indiqué jeudi RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité. La guerre en Ukraine a enfoncé le clou avec la flambée des prix du gaz et de l’électricité.

Car pour contenir la facture des Français grâce au bouclier tarifaire, l’Etat, actionnaire majoritaire, a obligé le groupe à vendre en 2022 davantage d’électricité à bas prix à ses concurrents, fournisseurs d’électricité alternatifs. Une mesure au coût exorbitant pour l’opérateur historique : 8,34 milliards d’euros. Le groupe a dû en effet racheter de l’électricité à prix d’or sur les marchés en étant contraint de la revendre à prix cassé.