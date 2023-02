« Historique ». Ce mardi, sur Twitter, le parti de la majorité Renaissance a exprimé son enthousiasme quant au nouveau chiffre du chômage : 7,2 %. « Le chômage au plus bas depuis quarante ans », a exulté le parti créé par Emmanuel Macron. Même chose sur le compte du ministre du Travail Olivier Dussopt : « Le taux de chômage rejoint le plus bas niveau sur 40 ans atteint une fois début 2008 ».





✊🇫🇷 Historique !

D’autres membres du gouvernement partagent la même donnée, comme Olivia Grégoire, le ministre en charge des PME, du Commerce et de l’Artisanat : « N’en déplaise aux prophètes du déclassement, le taux de chômage n’a jamais été aussi bas depuis quarante ans. Nous ne nous arrêterons pas là. Nous continuerons d’agir pour qu’il baisse encore davantage et ainsi atteindre le plein-emploi en 2027 », a-t-elle publié sur son compte Twitter.









Si le chiffre est bon, la lecture est mauvaise, nous signale un internaute. Le taux diminue, certes, mais il n’est pas à son niveau le plus bas depuis quatre décennies. Voici pourquoi.

Le chiffre est tombé ce mardi 14 février : « Le taux de chômage est resté quasiment stable au quatrième trimestre 2022, à 7,2 % de la population active en France, contre 7,3 % » au troisième trimestre ». D’après les chiffres de l’Insee, « le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) atteint 2,2 millions de personnes, soit 45.000 de moins par rapport au trimestre précédent ».

Plusieurs chiffres sont importants à comparer ici. Par exemple, par rapport à l’année précédente, le taux de chômage du 4e trimestre est ainsi inférieur de 0,3 point, contre un point avant la crise sanitaire, mentionne l’Insee. « Le plus bas niveau depuis le premier trimestre 2008 », indique l’institut en indiquant bien un « trompe-l’œil » lors du deuxième trimestre 2020 [lors du premier confinement].

Un chiffre qui chute en 2008

Mais pourquoi le gouvernement mentionne une durée de quarante et non de quatorze ans ? Le parti Renaissance fait référence à l’année 1982, où le taux de chômage était de 7,1 % pour passer à 7,3 % l’année suivante, et augmenter en continu pendant les années d’après. « À la suite du premier choc pétrolier (1973) et alors qu’il n’excédait pas 4 %, le taux de chômage a fortement augmenté jusqu’au milieu des années 1980, dépassant 8 % de la population active. Il a alterné ensuite entre périodes de baisse et de hausse, liées au cycle économique », souligne l’Insee dans son rapport.

Or en 2008, toujours d’après les chiffres de l’Insee, le taux de chômage est retombé à 6,8 % au premier trimestre, après plusieurs années avec un taux au-dessus de 8 %. Après 2008, le chiffre repart finalement à la hausse avec un taux de chômage de 9,1 % en 2009 et dépassant les 10 % entre 2013 et 2016. Sans compter les chiffres de 2020 influencés par une conjoncture économique spécifique liée au confinement, il ne faut pas remonter jusqu’en 1982 pour trouver un taux de chômage aussi bas qu’aujourd’hui. L’année 2008 suffit.

D’ailleurs la Première ministre Élisabeth Borne a été plus prudente que les membres de son gouvernement. « Avec un taux de chômage à 7,2 %, la France connaît son niveau de chômage le plus bas pour la deuxième fois depuis quarante ans », a-t-elle tweeté ce mardi.